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大胆使用，鼓励青年人才挑大梁（让更多基础研究人才竞相涌现）

本报记者 刘诗瑶
2023年12月15日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》围绕全方位培养和用好青年科技人才，提出了支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”“当主角”，以及引导支持青年科技人才服务高质量发展的具体措施。

青年强则国家强。要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才“挑大梁”“当主角”。如何推动更多青年科技人才担任重要科研岗位？为什么要在决策咨询中重视青年科技人才的声音？怎样帮助青年科技人才真正实现“把论文写在祖国大地上”？记者进行了采访。

对优秀苗子大胆使用，充分支持

得知即将负责产品研制任务时，中国电子科技集团公司第十四研究所设计师、85后博士杨元既兴奋又忐忑。

能担纲重要技术攻关任务，是青年科研人员梦寐以求的机会。但这项任务采用了先进的数字化技术，难度相比以往提升了一个数量级，用户还要求交付时间提前1年多。这对当时入所仅3年的杨元来说，无疑是个巨大的挑战。

“所里为我们提供了施展才华的广阔舞台，不能辜负大家的期望。”杨元全身心投入研发。为了充分支持年轻人，所里为他配备了资深导师，组建了跨领域技术攻关团队。仅仅1年多，产品研制实现了从无到有、从有到优。“只要肯付出，就一定有回报，我们干事创业的劲头非常足。”杨元说。

青年科技人才已成为我国科技创新发展的生力军。以中国电子科技集团公司第十四研究所为例，现有研发人员2000余人，其中45周岁及以下的青年骨干占比达78%，40周岁及以下的青年骨干占比62%。据了解，国家重点研发计划参研人员中，45岁以下占比达80%以上。国家自然科学奖获奖者成果完成人的平均年龄已低于45岁。北斗导航、探月探火等重大战略科技任务的许多项目团队平均年龄都在30多岁。

第十四研究所有关负责人表示，要想保持科技创新竞争优势并再创新高，就必须重视对青年骨干的育引留用工作，尤其要注重年轻人理论素养与实践能力的综合培养，勇于给年轻人“压担子”“搭梯子”，让青年骨干打头阵、当先锋，摆脱论资排辈等观念的桎梏，对优秀苗子大胆使用、充分支持。

支持青年人才参与重大科技决策

液氧液氢是一种火箭发动机推进剂，常用于火箭末级。针对未来高轨卫星发射和深空探测的需求，火箭末级需要延长滑行时间。但延长后贮箱里的液氧液氢会有什么变化，一直缺少实测数据。这成为一道难题。

朱平平主动提出了一个设想。这个1989年出生的年轻人，是中国航天科技集团一院总体部十一室的高级工程师。他建议利用长三甲系列火箭末级开展飞行搭载数据获取，这引起了各方重视。朱平平说：“没有人因为我资历浅就忽视这个建议。在大家的鼓励和帮助下，我提出了更详细的方案，并努力论证可行性。”经过努力，朱平平的设计方案顺利通过评审，并进行了搭载试验，成功获取了国内目前最长时间的液氧液氢推进剂在轨实测数据。

“工作中难啃的骨头很多，但我从不畏惧。团队非常尊重年轻人的意见，年轻人也能在重大关键决策中充分表达，谁说得对就听谁的。”朱平平说。

中国航天科技集团一院思想政治工作部青年处处长幺政表示，在中国航天科技集团一院总体部，年轻人和“大咖”面对面交流的机会很多，这能够帮助他们把握型号研制规律、提升系统思维和复杂系统掌控能力。

在幺政看来，为青年科技人才提供成长平台和发展机会，吸纳更多青年科学家群体参与科技决策咨询，就是崇尚创新、崇尚人才的一种体现。积极倾听青年科技人才的声音，也有利于推动科技决策民主化、科学化，是发现和培育战略科学家后备人才的重要途径。“我们要尊重和珍视青年科技人才的智慧与创造力，支持他们参与重大科技决策，及时采纳他们的宝贵意见，为团队注入源源不竭的新鲜血液。”幺政说。

为年轻人创造更多价值实现的机会

3年前，青年博士衣云鹏被山东省农业科学院引进，从事动物用药物的筛选和评价。“如何才能更好为经济社会服务？怎样帮助企业解决实际问题？”山东省农业科学院出台的政策，让衣云鹏找到了方向、坚定了信心。

“院里出台了一整套完整的科技成果转化机制，鼓励青年科技人员面向市场，尽快将科技成果转化为现实生产力。”衣云鹏介绍，院里通过与行业内优势企业共建产业技术研究院、科企创新联合体、区域检测实验室和药物研发中心等创新载体，加快了科技成果从研发到转化的速度，也实实在在地帮企业解决了产品结构老化、科技人才缺乏、创新能力不足等难题，找到了“人才强”“科技强”与“产业强”的有机结合点。

仅仅两年时间，衣云鹏就研制出了动物专用化学药物和新型中兽药。其中“新型多靶点动物专用抗炎药Hz—1”荣获2022年中国·山东博士后创新创业大赛现代农业与食品组第一名，也获得了一期风投资金100万元支持。“这些成功转化的成果坚定了我的研究方向和创新信心，也鼓励我把更多的工作重心放在以产业需求为中心的药物研发上。”衣云鹏对未来充满信心。

山东省农业科学院成果转化与推广处处长杨英阁表示，院里希望更多青年科技人才深入生产一线，鼓励他们结合实际需求凝练科学问题，开展原始创新、技术攻关、成果转化，真正实现“把论文写在祖国大地上”。

山东省农业科学院党委书记梁金光介绍，为了调动青年科技人才进行科技成果转化的积极性，院里开展科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，界定收益分配权限，明确“721”成果转化收益比例，70%的收益直接分配给团队成员，通过成果入股、专利转让等形式，实现转化收益大幅提高。同时，院里把服务基层业绩纳入岗位评价体系，作为职称评审、职务晋升等的重要参考，明确提出科技成果转化效益高、长期扎根乡村振兴一线等具有突出贡献的人员，可直聘四级及以上研究员，有10人实现职级晋升，其中45岁以下有6人。“我们希望为青年科技人才创造更多价值实现的机会，让他们心无旁骛地投身科研，早日成长为能担重任的栋梁之才。”梁金光说。

《 人民日报 》（ 2023年12月15日 14 版）

(责编：李昉、孙竞)

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