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甘肃：让高校科技成果有得转、值得转、转得好

2023年12月15日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：甘肃：让高校科技成果有得转、值得转、转得好

为破解甘肃省高校科技成果转化效率不高、高质量科技成果供给不足等难题，促进科技成果向现实生产力转化，甘肃省科技厅深入甘肃农业大学和兰州理工大学，深入开展解剖式调研，探索高校科技成果转化的新路径。

这两所高校在科技成果转化上均进行了一些有益探索。兰州理工大学从创新转化模式入手，积极参与组建甘肃省企业创新联合体，通过实施“成果收益权创新混合所有制”模式，有效提升了成果转化效率。甘肃农业大学从优化服务模式入手，支持技术转移机构建设，改进职务科技成果转化收益分配机制，有效激发了科研人员参与成果转化的积极性。

但甘肃省高校科技成果转化现状还不容乐观。一是科技成果数量偏少、质量不高。二是科技成果转化动力不足。三是科技成果转化服务能力较弱。四是产学研合作深度和广度不够。五是科技成果转化政策落实不到位。

我们要充分发挥高校研发优势，政产学研金介用协同发力，强化要素联动和融通创新，在数量上要增量、质量上求突破、转化效率上提速度，推进高校科技成果有得转、值得转、转得好。

首先，挖掘创新潜力，强化高校科技成果有效供给。一要构建高能级科技创新平台体系。鼓励高校争创全国重点实验室、国家基础学科研究中心等国家级创新平台，提升技术创新策源功能。二要加强高校研发与产业需求对接。绘制重点产业关键技术攻坚图谱，支持高校通过参与企业创新联合体等，开展关键共性技术开发。三要优化高校科技计划项目实施机制。推广“企业出课题，高校搞攻关”模式，将成果转化绩效纳入高校考核评价体系，引导提升科研项目与市场的契合度。四要加大对高校创新的激励保障力度。深入落实扩大高校相关自主权的举措，选择重点高校试点开展人才分类评价改革，激励科研人员潜心科研，产出更多高质量科技成果。

其次，深化机制创新，畅通高校科技成果转化渠道。一要深化科技成果评价改革。健全科技成果分类评价体系，通过考评“指挥棒”引导高校科技成果向应用聚焦。二要完善科技成果转化激励政策。推广职务科技成果赋权改革经验，试点实行职务科技成果单列管理、横向科研项目结余经费出资科技成果转化等举措。三要强化科技成果转化金融支持。鼓励大型国有企业联合高校院所设立风险投资基金，引导社会金融资本为成果转化提供组合式金融服务。四要构建高度协同的融通创新格局。加快构建由政府、企业、高校、院所、融资机构等多重力量相互交融、收益共享、风险共担的协同创新共同体，促进成果转化和产业化。

最后，强化服务保障，促进高校科技成果加速转化。一要加快市场化技术转移转化机构建设。依托甘肃省科技成果转化（交易·评价）综合服务平台，为高校科技成果转化提供“一站式”综合服务。二要加强专业技术经纪人培养和使用。实行技术经纪人聘用制度，鼓励高校引进一批复合型专业经纪人。三要提升科技中介机构服务能力。大力培育和引进一批高水平科技中介服务机构。四要持续开展科技成果推介路演活动。定期从高校筛选一批科技成果，组织相关高校参加成果对接沙龙、技术路演、投融资对接等活动。五要更好发挥政府的作用，为科技成果加速转化松绑助力、保驾护航。（张世荣 甘肃省科技厅党组书记、厅长）

(责编：李昉、孙竞)

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