原标题：青岛社科青年联盟工作成效显著

日前，青岛市政府新闻办召开新闻发布会，介绍青岛市第37次社科优秀成果及评选情况。从获奖者年龄结构来看，45岁以下的获奖青年学者有120人，约占获奖者的70%。

青年人才成长为青岛社科工作的主力，离不开青岛社科青年联盟的赋能。

近年来，青岛市哲学社会科学蓬勃发展，在青高校、社科研究机构中，大批优秀社科青年脱颖而出。

为联系服务全市社科青年，今年9月，青岛市成立了山东省首个市级层面联系服务青年社科工作者的平台——青岛社科青年联盟（以下简称“联盟”）。联盟由来自驻青高校、社科研究机构、市直机关的575名优秀青年学者、青年社科工作者组成。按学科研究方向，联盟分为马克思主义理论和党建、现代海洋和城市发展、乡村振兴和共同富裕等12个学科组。联盟会员着眼青岛经济社会发展亟待解决的问题，深入开展理论研究，助力城市发展。

“联盟通过实施‘个十百千万’工程，即建好用好社科青年联盟平台‘一个平台’，组织‘十场学术论坛’，开展‘百项社科研究’，联系‘千名学者’，宣传‘万名群众’，推动各项工作开展。”青岛社科青年联盟主席，青岛市社科联党组书记、副主席郑海涛介绍，联盟成立以来，积极推动青年人才工作的开展，引导会员以科研团队、科研项目等形式，积极投身青岛经济社会发展的火热实践。

为进一步支持青年社科人才，青岛市社科联顺应社科事业发展趋势，在充分调研和征求社科专家意见的基础上，调整青岛市社科优秀成果奖奖项设置，奖励40周岁（含）以下青年学者的优秀成果。通过政策推动，青岛市第37次社科优秀成果奖评审中，在保持一、二等奖和奖项总数不变的前提下，取消新秀奖，名额纳入三等奖。并在三等奖中设置“青年社科奖”40项，主要用于奖励40周岁（含）以下青年学者的优秀成果，注重培养青年社科人才。

自成立以来，青岛社科青年联盟引导青年学者深入开展社科研究。据不完全统计，青年社科工作者围绕推进党的创新理论、高质量发展、青岛历史文化等研究，形成成果200余项。青岛市还通过创设动态课题，鼓励青年社科工作者大兴调查研究，共收到青年学者申报170余项。（记者宋迎迎）

(责编：李昉、孙竞)