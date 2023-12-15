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2022年在学研究生达365万人

2023年12月15日08:10 | 来源：光明日报
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原标题：2022年在学研究生达365万人

　　新时代研究生教育教学改革座谈推进会暨高等教育（研究生）国家级教学成果奖获奖成果交流研讨会11日在上海召开。

　　 记者从会上获悉，目前，我国有117个一级学科和67个专业学位类别，全国范围内布局了1.9万多个学位授权点。进入新时代，全国780多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和670多万名硕士。2022年，在学研究生人数达365万。

　　 教育部党组成员、副部长翁铁慧在会上指出，党的十八大特别是全国研究生教育会议以来，各地各高校坚持服务需求、提高质量、追求卓越，全面深化研究生教育教学改革，取得积极成就。下一步要进一步坚持落实立德树人根本任务，推动规模扩大与内涵建设相协调，加快“双一流”高质量建设，深化培养模式改革，建强关键培养要素，提升导师队伍水平，完善质量保障体系，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，不断提升对高质量发展的支撑力、贡献力。

　　 中国学位与研究生教育学会会长杨卫表示，我国的研究生教育正处在一个历史上的转折点，研究生教育宗旨、教育驱动方式、教育内涵和外延都在全面变革，要进一步完善国家级教学成果奖候选成果的推选机制，进一步深化国家级教学成果奖的教育理论研究，进一步拓展国家级教学成果奖的宣介推广形式，发挥好获奖成果的示范引领和带动作用。

　　 会上还举行了首届“卓越青年研究生导师奖励基金”颁奖仪式，共有来自20所高校的20名青年研究生导师入选。（记者孟歆迪）

(责编：李昉、孙竞)

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