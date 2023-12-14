原标题：首都经济贸易大学奋力开创高质量发展新篇章

11月19日，中国共产党首都经济贸易大学第五次党员代表大会胜利召开。此次大会是在全国上下深入贯彻落实党的二十大精神、大力推进教育强国建设，北京开启首都发展新征程、以首善标准落实教育强国战略部署，学校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、奋力开创高质量发展新局面的关键时点召开的一次重要会议。

本次大会的主题是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和北京市第十三次党代会精神，全面贯彻党的教育方针和教育强国战略部署，牢牢把握立德树人根本任务，积极服务中国式现代化与新时代首都发展，以推动学校高质量发展为主线，以改革创新为动力，凝心聚力、砥砺前行，为加快建成特色鲜明的国内一流国际知名高水平研究型财经大学而团结奋斗。

首都经济贸易大学（简称“首经贸”）第四次党代会召开以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市委教育工委、市教委的悉心指导下，学校党委团结带领全校师生员工，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实北京市第十三次党代会精神，始终牢牢把握立德树人根本任务，与国家和首都发展同频共振、同向同行，深度融入北京“四个中心”功能建设，以高质量发展为主线，推动学校整体办学水平不断提升，各项事业取得了新成就，开创了新局面，在推进国家和首都发展中彰显了首经贸担当。

全面加强党对学校工作的领导 推进党建与业务深度融合

实现学校高质量发展，关键在党、关键在人。首经贸始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，把党的建设与人才培养、科学研究、社会服务、学科建设等业务工作深度融合，使党的领导贯穿办学治校全过程，让党的旗帜始终在推进高水平研究型大学建设进程中高高飘扬。

在开展党内集中教育方面，学校认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，党史学习教育北京教育系统第一指导组入校检查，给予高度评价。学校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，校领导班子带头围绕“以高水平党建引领学校高质量发展”“以高水平学科建设服务新时代首都高质量发展”等开展领题调研，走一线、摸实情，破难题、出实招，学校事业发展面貌焕然一新。广大党员、干部得到思想淬炼、精神洗礼，为推进高质量发展增进了共识，增强了合力。

在管党治党方面，学校压紧压实责任，不断加强党的政治建设，认真贯彻落实市委《关于加强高校党的政治建设的若干措施》，坚持党委领导下的校长负责制，严格执行重大事项请示报告制度，持续推进全面从严治党，深化纪检监察体制改革，风清气正的良好政治生态日益巩固。学校切实加强思想建设，坚持党委常委会会议“第一议题”制度和各级党委理论学习中心组学习，加强北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心首都经济贸易大学研究基地建设，党的创新理论入脑入心。扎实推进“对标争先”建设，党的组织优势、组织力量在疫情防控、服务保障国家重大活动等大战大考中得到充分体现，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到有效发挥。坚持党管干部，加强领导班子和干部队伍建设。坚持党的集中统一领导，深化工会、共青团的改革和建设，群团组织的桥梁纽带作用得到有效发挥。

五年多来，学校服务保障水平不断提高，师生学习工作环境不断优化。成立全国首家“平安校园反诈中心”。成立首经贸附属幼儿园，落实青年教师公租房78套，为教职工积极解决后顾之忧。加强与属地沟通联动，校园周边环境治理取得良好效果。面对新冠疫情的严峻考验，学校党委始终把师生生命安全和身体健康放在首位，圆满完成首都教育系统各阶段疫情防控工作任务。

全面落实立德树人根本任务 搭建人才成长广阔平台

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。首经贸始终牢牢把握落实立德树人根本任务，扎实推进“三全育人”综合改革，倾力构建全员全过程全方位育人大格局。

在加强思想政治建设方面，抓好思政课改革创新，在市属高校率先全面开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，获批北京市首批重点建设马克思主义学院。持续开展课程思政建设，得到市委教育工委的肯定性评价。联动社会大课堂，成立大学生思想政治教育中心，与北大红楼、中国人民抗日战争纪念馆、长辛店二七纪念馆等单位共建一批“大思政课”实践教学基地。坚持“五育并举”，促进学生全面发展。五年多来，学校获评多项教育部和北京市课程思政建设奖项、北京高校“三全育人”优秀成果、北京高校“十佳辅导员”等荣誉。一批学生在文体比赛中获省部级及以上奖励，展现出新时代首经贸学子的良好风貌。

在教师队伍建设方面，学校坚持引育并举，师德师风建设不断深化。在教师队伍建设方面，完善教师职务聘任管理制度，突出教书育人实绩，分类设置评价标准，促进各类人才脱颖而出。加大高层次人才引育力度，实施海外高层次人才引进计划和特聘教授、讲座教授聘任计划。入选青年北京学者等北京市级人才项目70余人次，在“长江学者”“杰青”“优青（海外）”等国家重大人才项目中实现历史性突破，4位学者入选全球前2%顶尖科学家“年度影响力”榜单，形成了一支高素质的教师队伍。实施教师思想政治工作质量提升“驼铃计划”，完善师德师风建设工作机制与制度体系，开展“师德集中学习教育”专项活动，常态化推进师德培育涵养，形成“驼韵师话”师德教育活动品牌，强化师德考评落实，积极选树教师典型。五年多来，学校多位教师获评全国教育系统先进工作者、首都劳动奖章、北京市优秀教师和北京市教育系统“育人榜样（先锋）”等国家、北京市级荣誉称号。

在人才培养方面，学校着力建立高水平人才培养体系。加强本科教育教学改革，加大专业建设力度，完善专业动态调整机制，制定实施新版本科人才培养方案。实施研究生学术创新计划、博士研究生学术新人计划，研究生培养质量不断提高。五年多来，学校获批国家级一流本科专业建设点25个，北京市一流专业建设点14个、重点建设一流专业4个，北京市级及以上一流专业建设点占学校在招专业的比例达到92%，位于市属高校前列；获评新一届北京市高等教育教学成果奖7项；获批全国优秀教材奖、国家级一流本科课程、教育部首批虚拟教研室试点、新文科研究与改革实践项目等国家级教学项目14项。学生获评2022年北京市优秀博士学位论文；获得“挑战杯”竞赛国家级一等奖；获得省部级及以上大学生学科竞赛奖项、大学生创新创业训练计划项目3300余项。学校生源质量、毕业生去向落实率和深造率、用人单位满意度等均处于北京市较高水平。

五年多来，首经贸师生全力以赴参与服务保障党和国家重大活动。2019年，在庆祝中华人民共和国成立70周年大会当天，1000余名首经贸师生参与群众游行、联欢活动表演和庆祝活动志愿服务。2021年，800余名师生参加庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》和现场志愿服务，用青春和赤诚向党的生日献礼。2022年，600余名师生参与北京2022年冬奥会和冬残奥会服务保障工作，向全世界展现了中国青年自信和开放的“金名片”。

全面服务国家战略和新时代首都发展 写好教育强国建设大文章

在推进学校高质量发展的过程中，首经贸瞄准国家重大战略需求，把服务、融入、支撑新时代首都发展作为重要职责和使命，将服务首都“四个中心”功能建设作为基本职责，始终对标国家和新时代首都发展方向，扎根京华大地，做好服务首都的大文章。

在学科建设方面，学校学科布局不断优化，逐步形成了以特色谋优势、以优势促发展的学科建设良性循环机制。优势学科建设成效显著，应用经济学、工商管理、统计学3个一级学科获批北京市高精尖学科。2018年获批新闻传播学一级学科硕士学位授权点。2021年新增大数据与商业智能交叉学科博士学位点，为大数据分析与经济、管理学科的交叉融合提供了发展平台。2023年数字经济交叉学科平台建设，获北京市重点支持。

在科研创新方面，学校高质量科研成果快速增长。2023年，学校首次获批教育部哲学社会科学研究重大专项项目，新增国家自然科学基金项目31项、国家社会科学基金项目28项、教育部人文社科项目21项，年度立项数创历史新高。在学术论文和学术专著方面影响力显著提升，在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》等中文知名期刊和《管理科学》《计量经济学刊》等外文专业期刊发文数量较前五年均实现大幅增长，国内外学术影响力日益提高。学校在京津冀协同发展，“双碳”目标和ESG（环境、社会和公司治理）研究等领域学术影响力和社会服务能力持续提升，在金融科技、特大城市社会治理以及新时代劳动科学和人口科学等新兴和重点研究领域，取得了一系列有辨识度、有影响力的研究成果。

在智库建设方面，学校成果转化取得新进展。109篇决策咨询报告获得省部级及以上领导批示或被相关决策部门采纳，其中中央领导批示34项，省部级领导批示43项，为国家和北京市重要决策提供了科学依据。获批教育部“特大城市经济社会发展研究省部共建协同创新中心”，首都高端智库、北京市哲学社会科学研究基地等智库和科研平台建设取得长足发展。“京津冀蓝皮书”连续荣获全国“优秀皮书一等奖”，在推进京津冀协同发展、支持雄安新区建设中，不断贡献首经贸智慧。

在国内外合作方面，学校对外开放水平不断提升。加强校企、校地、校校合作。稳步推进国际化办学，截至目前，学校已与38个国家和地区的178所大学及研究机构签署了合作协议。获批与美国亚利桑那大学的中外合作办学项目，获批“新青年全球胜任力人才培养计划”等国际组织人才培养基地和“金融科技和金融计量学创新引智基地”。加强国际学生培养，助力打造“留学中国”北京品牌。

全面推进质量提升“六大工程” 开创学校高质量发展新局面

走过67载峥嵘岁月，沐浴着改革开放的春风，几代首经贸人自立自强，敢为人先，在服务国家和首都经济社会发展征程中谱写了一幅幅绚丽篇章。新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当，新目标激励新作为。我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，高质量发展成为“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，建设教育强国，龙头是高等教育，迫切需要首经贸人回答好“面向未来，首经贸何为”这个重要命题。

未来一段时期，是首经贸发展的关键时期，此次校党代会为学校下一步发展制定了详细的时间表和路线图。学校将实行“两步走”的发展战略，到2028年，学校高质量发展取得新突破，建成特色鲜明的高水平研究型财经大学。到2035年，学校综合实力实现质的飞跃，全面建成国内一流国际知名财经大学。

未来五年，学校将以特色鲜明的国内一流国际知名高水平研究型财经大学建设为总目标，坚持“内强实力、外树形象、加强建设、深化改革、提升质量”的总体工作思路。统筹推进质量提升“六大工程”，即实施学科建设质量提升的“突破工程”，人才培养质量提升的“琢玉工程”，科学研究质量提升的“登峰工程”，教师队伍质量提升的“领雁工程”，国内外合作交流质量提升的“丝路工程”和学校管理服务质量提升的“善治工程”。不断提高学校核心竞争力，奋力开创学校高质量发展新局面，更好服务国家重大战略和新时代首都发展。

百舸争流，奋楫者先！展望未来，首经贸将以更加饱满的激情、更加昂扬的姿态，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在首经贸落地生根、开花结果，形成更多生动实践，谱写学校高质量发展新篇章，为教育强国建设和服务新时代首都发展作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)