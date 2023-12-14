人民网北京12月14日电 近日，“循迹溯源 勇立潮头”浙江省舟山市大中小学思政课一体化建设成果展示现场会暨研学活动成功举行。共120余位书记校长与思政教师代表参加现场会，300多名思政教师通过线上参与研学活动。

现场会上，特邀嘉宾、全国高校思政名师工作室负责人丁菁教授作了题为《六大协同推进大中小思政课一体化建设》的专题讲座，从教材协同、教学协同、教研协同、资源协同、科研协同、实践协同六方面为一体化建设提供了清晰可行的路径。

现场会对舟山各县区“岛联岛·手拉手”大中小学思政课一体化集体备课中心进行了授牌，表彰了12个典型案例与优秀成果；四个学段5位老师先后登台完成教学展示；小学组、中学组、大学组一共11位大中小学校负责人和思政名师先后上台接受嘉宾访谈与交流。

舟山市教育局总督学、市大中小学思政课一体化建设指导委员会常务副主任邵伟康指出，全市大中小学要加强合作，砥砺前行，为海岛大中小学思政课一体化探索可复制的成功之路。

据了解，自去年成立大中小学思政课一体化基地以来，舟山市加强顶层设计，先后制定全市大中小学思政课一体化建设实施方案，成立大中小学思政课一体化建设指导委员会，成立舟山市大中小学思政课一体化研究中心，聘请了16位智库专家，通过了大中小学思政课一体化联盟学校章程。牵头高校浙江国际海运职业技术学院马克思主义学院思政团队年内深入定海、普陀、岱山中小学校，开展听课活动7次，赴南海实验学校和长峙校区参加集体研学活动2次；今年4月26日在定海区臯泄村承办了一体化集体备课会。浙江海洋大学马克思主义学院邀请嵊泗县思政课教师到学校开展集体备课活动1次，赴延安开展研学活动1次；浙江舟山群岛新区新区旅游与健康学院就近和朱家尖中小学结对开展系列共建共享活动。全年21所联盟学校共开展大思政课系列活动33次，参与学生达到28700多人次。（崔競文 史歆然）

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