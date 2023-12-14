原标题：“智治 善治 质治”：智能社会治理与中国式现代化新征程——第五届中国社会治理与发展高层论坛在清华大学举行

2023年12月9日，以“智治 善治 质治：智能社会治理与中国式现代化新征程”为主题的第五届中国社会治理与发展高层论坛暨鄂尔多斯国家智能社会治理实验综合基地成果发布会在清华大学举办。论坛聚焦“智治 善治 质治”主题，深入阐释智能技术在社会治理中的应用，体现了社会治理与发展领域的前沿探讨，旨在丰富以社会治理现代化助力中国式现代化的有效路径、推动经济社会高质量发展和高效能治理、为治理体系和治理能力的现代化提供理论支持和经验参考。

会场现场。

清华大学党委副书记向波涛在致辞中表示，社会治理的现代化是中国式现代化不可或缺的重要一环。清华大学社会治理与发展研究院成立五年来，积极开展前沿研究、决策咨询、标准制定、人才培养和国家智能社会治理实验基地建设等工作，取得了丰硕成果。希望通过本届论坛，进一步汇集新时代推进社会治理改革发展的各方经验，深入探讨面临的新形势新任务新挑战，为坚持以人民为中心的发展思想，进一步推进社会治理体系和社会治理能力现代化提供有益建议，为促进经济社会高质量发展作出积极贡献。

第十二届全国人大常委、教育科学文化卫生委员会主任委员、原国家新闻出版总署署长柳斌杰在致辞中指出，通过“智治、善治、质治”既是保证中国发展的特色亮点，又可以推动社会治理现代化的广泛探索。要推动社会治理现代化，提升社会治理智能化的水平。建立健全科技支撑体系，提高应对全球大变局和经济发展不确定因素增多的能力，正确判断突发事件的社会后果。协同效率与公平，保障基层群众根本利益，实现社会发展与长治久安。

国家发展改革委就业收入分配和消费司一级巡视员、中国侨联副主席郭启民在致辞中指出，共同富裕是中国式现代化的本质特征，是中国式现代化不同于西方现代化的根本区别。本届论坛深刻阐释当前社会治理现代化的时代特征，积极推动学科交叉与融合发展的创新性举措，是以社会治理现代化推动高质量发展的有益探索，对共同富裕理论体系研究具有重要贡献。

内蒙古自治区鄂尔多斯市委常委、宣传部部长张炜在致辞中表示，清华大学与鄂尔多斯市共同开展智能社会治理的探索和实践，在智慧政法、社区治理、环境治理、智慧养老等领域打造了智能社会治理的新样板，形成了鄂尔多斯国家智能社会治理实验综合基地建设发展的宝贵成果。

清华大学社会科学学院院长彭凯平在致辞中表示，完善社会治理体系是推进国家治理体系特别是国家安全体系现代化的基础性工作，要牢牢把握国家治理体系和治理能力现代化总要求，主动适应社会治理新的阶段性特征，健全共建共治共享的社会治理制度。完善社会治理体系是全社会的责任，要发挥政府、市场、社会在社会治理中的积极作用，不断总结社会治理的中国方案、中国路径以及中国经验。

论坛上，中国工程院院士杨善林作题为《AIGC的科学基础及应用展望》的主旨报告。他指出，AIGC在科学发现、技术发明、工程科技中能够发挥越来越大的作用，对经济、社会乃至国家安全产生极其深刻的影响。要重视社会学、经济学、管理学、行为科学等人类认知规律研究，并通过数理计算科学和决策科学等综合研究，推动AIGC的创新发展。要积极应对技术风险，按照科技战略供应链的发展规律，努力攻关，争取在这个领域做出世界性贡献，推动全球智慧社会治理进一步发展。

在题为《城市基层治理问题 》的主旨报告中，国家应急管理部原副部长、国务院参事室特约研究员郑国光指出，提高城市安全与基层灾害治理能力，要树立城市基层治理的风险意识和极限思维，健全城市基层综合性应急管理机构，切实提升城市基层应急准备能力，构建科学合理的城市基层应急机制，加强常态化的城市基层公共安全教育。

据悉，本次论坛由清华大学社会治理与发展研究院、清华大学智能社会治理研究院、清华大学社会科学学院和中共鄂尔多斯市委网络安全和信息化委员会办公室主办。论坛上，清华大学社会治理与发展研究院院长张成岗对《2023中国社会治理与发展指数（CSGDI）年度报告》进行了发布和解读。论坛上还发布了“鄂尔多斯国家智能社会治理实验综合基地成果”。同时，《新兴科技赋能社会治理现代化丛书》启动以及该丛书首部专著《走向智治时代》出版揭牌。

(责编：郝孟佳、熊旭)