人民网北京12月5日电 近日，由北京市教育委员会和国家大剧院共同主办的2023“美育芳草”青少年艺术节在国家大剧院台湖舞美艺术中心落幕。来自全市近40所学校1100余名中小学生齐聚一堂，共同度过了一段美妙的艺术时光。

本次闭幕演出以“艺术课”为主题。来自全市22所学校的中小学生，联手北京京剧院领衔主演、梅派第三代男旦传人胡文阁、国家大剧院合唱团助理指挥董岱、歌剧演员金郑健，一起带来精彩表演。来自北京市第八中学京西附小、北京市怀柔区第三小学、北京市延庆区第三小学等16所学校的中小学生在台下热情互动。

据了解，本次艺术节主要凸显以下亮点：一是充分发挥社会优质美育资源服务中小学。统筹利用国家大剧院一院三址的场地资源优势，以及国家级艺术家资源，广泛开展了大师课、艺术家进校园等活动。二是演出体量全面扩充升级。与去年相比，今年将“歌、乐、舞、剧、戏”等艺术表演形式全部纳入艺术节，并增加了演出场次和参与学校数量，进一步提升艺术节影响力和覆盖面。三是更加关注面向人人和农村地区美育。在遴选过程中，同时兼顾普通学生艺术社团和农村地区学校参与比例，促进教育公平均衡发展，给更多的青少年学生提供艺术实践机会和平台。四是打造多元、丰富的艺术实践活动。突出“艺术节”的概念，加入开、闭幕式，以形式多元、内涵丰富的艺术周边活动服务于青少年艺术实践，营造轻松、趣味的节日氛围。

截至目前，艺术节共进行了60余场学生专场演出，涵盖110余所学校，近6000名学生登上大剧院舞台，约38000人次参与演出观摩。艺术节还举办了40余场艺术家进校园、大师公开课等艺术教育普及活动，涵盖师生超过1万名。尤其是西藏的中小学生艺术团也通过活动首次登上了国家大剧院的舞台，促进了京藏两地青少年儿童交往交流。(郝孟佳、实习生徐纪雪)