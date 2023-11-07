原标题：江苏常州武进区发布青年人才政策“大礼包”

11月3日，在江苏省常州市武进区举行的“只此湖湾 青创未来”2023“湖湾”青年发展论坛上，武进区发布了面向青年人才的政策“大礼包”，其中包括覆盖人才落户、子女入学、医疗健康等需求的30项“十全”服务，促进大学生创新创业，推动产业高质量发展。

推进“长三角青年发展友好型示范城区”建设是武进区推进县域共青团基层组织改革的重要内容，了解青年高质量发展与城市高质量发展相互促进的城市发展方式和经验，把目光聚焦在城市对青年吸引力上，才能对城市的发展方向和发展定位有更准确的把握。

近年来，武进区抢抓首批全国青年发展型县域试点机遇，率先提出打造“长三角青年发展友好型示范城区”，凭借常州“两湖”创新区发展优势，锚定市委“青年之城 未来之城”目标，围绕区委“一园一城一示范”部署，加速建设“长三角青年发展型县域建设试点”，全力推动“新城市、新产业、新人才”融合发展。

“武进区作为全国综合实力百强区第三名、全国投资潜力百强区第一名，充满了活力与希望，多年来，我们培育了‘95X’产业体系，在高端装备制造、机器人、新能源汽车及核心零部件等产业上具备独特优势，为青年人才梦想腾飞提供坚实的产业基础。通过纵深推进‘汇智、优创、港湾、乐享、国际’五大行动，牵头成立了‘两湖’青年发展研究中心，我们践行‘与人才共生长’的发展理念，努力打造近悦远来的青年未来梦想之城，让青年切实感受到武进区的产业热度与政策温度，让武进区成为青年筑巢栖居的‘最优选’。”常州市委常委、武进区委书记乔俊杰说。

来自全国各领域专家学者、海内外青年代表等数百人参加了本次论坛，交流分享如何将常州打造成一座更适合青年创新创业、安居发展的梦想之城。（郑莉、孙嘉隆）

(责编：李依环、李昉)