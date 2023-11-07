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“润物无声、日用不觉”

用鲜活表达方式引导青年

2023年11月07日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：用鲜活表达方式引导青年

　　 拥抱青年，就是拥抱祖国的未来。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，当前我国互联网网民规模已达10.79亿人，其中20—29岁网民和30—39岁网民占比分别为14.5%和20.3%，青年网民人数已相当可观。随着互联网的快速普及，越来越多的中国青年在与互联网的相互塑造中成长，成为当今网络上最活跃的群体之一。

　　 青年在哪里，党的思政阵地就应该推进到哪里。今天的青年是自带“互联网基因”的一代，从小就生活在互联网环境中，从网络平台获取信息、在社交媒体沟通交流已经成为他们的日常生活方式。因此，大思政课的“大”，不仅要体现在传统课堂，更要主动拥抱“互联网+”的时代浪潮，打造“云上思政”平台，构建网络思政新形态。而这一切的关键，就在于活学活用青春话语，用青年人喜闻乐见、贴心有感、走心入脑的方式，实现互联网场域的价值引领，在“润物无声”“日用不觉”中引导青年立大志、明大德、成大才、担大任。

　　 第一，青春化表达要坚持守正原则。“守正”之“正”，是价值正、立场正、风气正，一言以蔽之，就是在网上弘扬正能量，唱响主旋律。互联网不是法外之地，更不是意识形态监管的禁地盲区。网络上的青春话语也是如此，既要有创新有特色，更要有原则有立场，在任何时候都要旗帜鲜明地突出网络思政立德树人的价值底色。

　　 青春化表达要守“正”，就是要以点带面、由小见大，从微观出发，在互联网上积极宣传党的创新理论，把政治话语、理论话语生活化、形象化、生动化，把新时代发生的历史性变革、取得的历史性成就，转化为青年人喜闻乐见且鲜活生动的故事与内容。当代中国青年是伴随互联网浪潮成长起来的一代，他们与不同时期的青年人一样青春、一样热血、一样对党和祖国充满感情。青春化表达作为一种对传统表达方式的革新，能够更好地在网上传播正向价值观，吸引青年人的关注。用好青春话语，就是用事实讲道理，用故事传思想，这将有助于我们打破与新时代青年人沟通交流的“次元壁”。

　　 第二，网络思政教育要紧贴青年实际。从《新青年》杂志到今天的网络社交媒体，信息传播的媒介变了、阵地变了，但作为传播方式的青春化表达始终未变。《新青年》的“新”，新在哪儿？新在用白话文取代文言文，新在用马克思主义取代旧思想旧文化，新在鼓励青年关心国家的前途与命运，这何尝不是一种青春话语？陈独秀提到“青年之于社会，犹新鲜活泼细胞之在人身”。走出校园、走向社会，是人生必经的一个重要阶段。对青年的塑造培养，直接关系到他们能否很好地融入社会、融入时代发展的洪流之中。在这样一个关键的时间节点，用他们听得懂、听得进、听得满意的方式指引他们的人生方向，当然更容易被他们所认可接受。

　　 青春化表达就是在对传统说教模式的变革中，引领青年的人生方向。青春突出的是平等、活泼、有趣。青春化表达要求所有思政工作者放下身段，从青年人视角出发，站在青年立场上想问题、看问题，真正为青年人解决问题、答疑释惑。青春化表达的难点也在于视角转换，时刻考验着思政工作者在互联网上讲故事的能力。当下，在保持政治立场正确、价值观积极正向的前提下，青年人关注什么，我们就讲什么；青年人喜欢什么，我们就讲什么；青年人热议什么，我们就讲什么。由于是青年人自己关注、喜欢、热议的，是他们自己划定的范围、圈定的选题，是他们自己感兴趣的内容，因此只要我们把故事讲生动、讲精彩，就更容易“出圈”“圈粉”，更容易赢得他们的掌声和喝彩。要充分利用好每一次难得的“出圈”和“圈粉”机会，引导青年多关注国家、多关注社会、多关注现实，鼓励他们积极投身于中国式现代化建设的伟大实践，在实现中华民族伟大复兴的征程中奋勇争先。这才是网络思政育人塑人新模式的应有之义。

　　 第三，用青春话语育人要努力取得长效。在互联网上践行青春化表达，关键是要用得好、不违和，不让人生厌，不让人腻烦，真正融入青年文化社群之中。当下互联网的算法机制造成了“信息茧房”现象，不同人群常用的手机软件、关注的热点、感兴趣的内容都不尽相同。这是一把双刃剑，既为我们带来了挑战，也为我们提供了机遇。挑战的一面在于，不同于线下传统课堂，在互联网上，我们并不知道青年人活跃在哪儿、聚集在哪儿，互联网“挖掘”的代沟成了天然的“护城河”，给网络思政的顺利开展增加了难度。但机遇的一面在于，一旦成功融入了青年人在互联网上的生活圈、娱乐圈、社交圈，积极同他们交朋友，就更容易赢得他们的信任。信任是人与人之间交往的基础，青年人相信你、信赖你，才会听你的话、跟你走。想要在“润物无声”“日用不觉”中实现网络思政的育人功能，就必须熟悉青年人的话语，了解青年人的想法，理解青年人的困惑。青春化表达正是这样一座通往信任的桥梁，能够拉近彼此的距离。因此，在传统育人课堂之外，思政工作者要正视网络新媒体的作用，勇于探索、敢于尝试，积极主动把互联网当作思政教育的主阵地、主战场，采用网络慕课、云思政、短视频、在线直播、弹幕互动等多种方式方法，推陈出新，生产出更多符合青年学子接受习惯的思政作品。在这样的探索尝试中，更要活学活用青春话语，创新表达方式，赢得关注、获取流量，在实践中构建网络思政新形态，坚守网络意识形态阵地。

　　 （作者：梁田，系华北电力大学马克思主义学院副教授）

(责编：李昉、李依环)

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