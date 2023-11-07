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 国家自然科学基金委员会：杰青项目改革突出长周期稳定支持

2023年11月07日08:23 | 来源：科技日报
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原标题：杰青项目改革突出长周期稳定支持

国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）官网11月6日发布消息称，将从2024年起，对上一年底资助期满的国家杰出青年科学基金项目（以下简称“杰青项目”）开展分级评价，并遴选部分特别优秀的项目给予15年近3000万元的支持。

据介绍，杰青项目是科技界广受好评、备受关注的一类人才项目，自1994年设立以来，在创新人才培养方面发挥了重要作用。为进一步强化杰青的项目属性，积极构建对优秀人才的长周期稳定支持机制，自然科学基金委将从2024年起，对上一年底资助期满的杰青项目开展分级评价，确定“优秀”“良好”“一般”的评价等级，并将其反馈依托单位作为杰青项目负责人科研表现的评价参考。同时，择优遴选不超过20%的优秀项目给予第二个五年滚动支持，资助强度加倍达到800万元，资助期满后再择优遴选不超过50%的优秀项目给予第三个五年1600万元的资助，通过15年近3000万元的高强度支持，集中优势资源培养，造就高水平领军人才。

数据显示，杰青项目资助人数从1994年的49人增长到2023年的415人，总计资助5700多人，目前的资助额度为5年400万元。今年7月份，自然科学基金委宣布，自2024年起，女性科研人员申请杰青项目的年龄限制由45周岁放宽至48周岁。自然科学基金委主任窦贤康今年早些时候接受采访时还透露，在医学科研资助领域，计划明年进行试点，加强临床医学科学家资助力度，为愿意做科研的优秀医生单列一个赛道，增加杰青名额。（记者操秀英）

(责编：李依环、李昉)

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