原标题：出现发热症状应明确病原体后再用药

最近一段时间，首都医科大学附属北京朝阳医院儿科主治医师姜越的工作节奏很紧张，从早上8点一直忙到晚上11点。“与往年同期相比，我们儿科患者大概增加了3倍，其中肺炎支原体感染患儿也明显增加。”姜越表示。

中日友好医院儿科副主任医师惠秦也有同样感受：“10月份，中日友好医院儿科门诊量达17291，大概比往年同期增加了3倍。其中，呼吸道疾病患儿占比超90%，而肺炎支原体感染人数超过三分之一。”

肺炎支原体肺炎是我国5岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎，低龄儿童感染也不少见。据报道，多地医院接诊儿童肺炎支原体感染病例较往年明显增多。

据惠秦和姜越分析，儿童感染肺炎支原体人数明显增加，有两个主要原因：一是今年恰逢肺炎支原体流行年。肺炎支原体大约每4—7年出现一次大流行，2—3年有一次小流行。2019年是肺炎支原体的流行高峰，今年再次出现流行高峰符合自然规律。二是环境因素引起。秋冬季气温低，环境干燥，呼吸道黏膜屏障弱，受凉容易导致免疫力下降，肺炎支原体等呼吸道病原体更易传播。

肺炎支原体感染轻症表现为发热、咳嗽、咽痛、流涕等，危重症则表现为持续高热、呼吸急促、咳喘，以及影像学显示肺部受累范围较广，出现低氧血症等。惠秦表示：“如果发烧不久，不用太紧张，除非有惊厥、呼吸困难或呼吸系统以外的症状，需要就诊；如果高热连续3天以上，出现精神不好、食欲差、呼吸增快，以及血氧低于94%等情况，就得去医院。”

对肺炎支原体感染，一般采取针对性治疗。惠秦告诉记者，目前，大环内酯类抗菌药物（如罗红霉素、阿奇霉素）为治疗肺炎支原体感染的首选药物。不过，随着近年来大环内酯类药物在儿童呼吸道感染中的广泛应用，肺炎支原体耐药率呈上升趋势。“所以，在临床上，如果患儿超过8岁，还可考虑用新型四环素类抗菌药物（如多西环素、米诺环素），这些对耐药肺炎支原体肺炎有疗效。”惠秦说。

“感染肺炎支原体后，绝大部分儿童没有后遗症，只有很少人有后遗症，如慢性闭塞性细支气管炎。”惠秦补充道，“如果肺炎支原体感染患儿合并流感、呼吸道合胞病毒、腺病毒等病毒感染，更易发展为重症病例，要尽快采取相应的抗感染治疗。”

惠秦提醒，现在各大医院儿科就诊人数多、候诊时间长，家长可以备一些肺炎支原体检测抗原进行初筛，如果为阴性，可以避免自行盲目使用大环内酯类抗菌药物。“除了肺炎支原体，发热、咳嗽等症状也可能由其他病原体引起，应尽量明确病原体后再用药。”

对于预防肺炎支原体感染，惠秦建议：“多饮水，保持皮肤清洁，勤洗手，经常开窗通风，但不要让风直接对着孩子吹，不去拥挤的公共场所，戴好口罩，适当户外活动，气候变化时要及时增减衣物，以手足温暖、无汗为宜，保证休息。”（记者 代小佩）

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