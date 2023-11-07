人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

筑牢未成年人网络保护法治防线（纵横）

王庆峰
2023年11月07日08:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

近日，《未成年人网络保护条例》（以下简称《条例》）公布。这是我国第一部专门性的未成年人网络保护综合立法，旨在营造有利于未成年人身心健康的网络环境，保障未成年人合法权益，为未成年人网络保护提供有力的法治保障。

作为互联网时代的原住民，未成年人的日常生活与网络息息相关。数据显示，截至2023年6月，我国网民规模已达10.79亿，未成年网民规模已突破1.91亿。对广大未成年人来说，网络为他们开启了一个全新的世界，能帮他们更好学习知识、开阔眼界。与此同时，网络也给未成年人保护带来一些隐患。现实生活中，未成年人因沉迷网络而荒废学业、出现打赏纠纷的新闻不时见诸媒体，更凸显了加强未成年人网络保护的重要性。

这些年来，我国新修订了未成年人保护法，其中增设“网络保护”专章；个人信息保护法也对未成年人个人信息网络保护作了专门规定。但目前来看，未成年人网络保护专业性强、涉及面广，且随着形势变化不断产生新问题，制度需要进一步细化完善。《条例》的出台，是相关法律在网络保护领域的进一步落实。

《条例》共7章60条，重点规定了健全未成年人网络保护体制机制、促进未成年人网络素养、加强网络信息内容建设、保护未成年人个人信息、防治未成年人沉迷网络等内容。在立法思路上，注重处理好条例与相关法律法规的关系，并将未成年人网络保护实践中成熟有效的做法上升为制度规定。在具体执行中，明确了有关政府部门和企业、学校、家庭等在未成年人网络保护工作中的职责，明晰了不同情形的法律责任，体现出较强的针对性。

对未成年人的健康成长而言，营造清朗的网络环境意义重大。在规范网络信息生产之外，网络素养促进也是未成年人网络保护的重要课题。《条例》进一步明确了制定未成年人网络素养测评指标，明确了未成年人的监护人应当加强家庭家教家风建设，规定了未成年人网络保护软件、专门供未成年人使用的智能终端产品应当具有的功能等。其中，规定了一些网络平台服务提供者应当履行的未成年人网络保护义务，凸显了平台作为未成年人网络保护“守门人”的重要性。

随着时代发展，“触网”低龄化趋势明显，网络沉迷成为最受关注的问题之一。《条例》明确规定加强学校、监护人对未成年人沉迷网络的预防和干预，要求网络产品和服务提供者建立健全防沉迷制度，细化网络游戏实名制规定等。针对未成年人在网络上的非理性消费等问题，《条例》限制未成年人使用时间、消费金额、参与范围等，意味着网络服务需要建立有效的用户身份认证和年龄分级系统，实施差异化的服务策略。

未成年人网络保护关系国家未来和民族希望，关系亿万家庭幸福安宁。期待全社会共同参与，营造一个干净、健康的网络环境，为未成年人的健康成长、人格发展提供有力支撑。

（摘编自《南方日报》，原题为《为未成年人网络保护提供法治保障》）

《 人民日报 》（ 2023年11月07日 05 版）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部