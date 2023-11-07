王庆峰

近日，《未成年人网络保护条例》（以下简称《条例》）公布。这是我国第一部专门性的未成年人网络保护综合立法，旨在营造有利于未成年人身心健康的网络环境，保障未成年人合法权益，为未成年人网络保护提供有力的法治保障。

作为互联网时代的原住民，未成年人的日常生活与网络息息相关。数据显示，截至2023年6月，我国网民规模已达10.79亿，未成年网民规模已突破1.91亿。对广大未成年人来说，网络为他们开启了一个全新的世界，能帮他们更好学习知识、开阔眼界。与此同时，网络也给未成年人保护带来一些隐患。现实生活中，未成年人因沉迷网络而荒废学业、出现打赏纠纷的新闻不时见诸媒体，更凸显了加强未成年人网络保护的重要性。

这些年来，我国新修订了未成年人保护法，其中增设“网络保护”专章；个人信息保护法也对未成年人个人信息网络保护作了专门规定。但目前来看，未成年人网络保护专业性强、涉及面广，且随着形势变化不断产生新问题，制度需要进一步细化完善。《条例》的出台，是相关法律在网络保护领域的进一步落实。

《条例》共7章60条，重点规定了健全未成年人网络保护体制机制、促进未成年人网络素养、加强网络信息内容建设、保护未成年人个人信息、防治未成年人沉迷网络等内容。在立法思路上，注重处理好条例与相关法律法规的关系，并将未成年人网络保护实践中成熟有效的做法上升为制度规定。在具体执行中，明确了有关政府部门和企业、学校、家庭等在未成年人网络保护工作中的职责，明晰了不同情形的法律责任，体现出较强的针对性。

对未成年人的健康成长而言，营造清朗的网络环境意义重大。在规范网络信息生产之外，网络素养促进也是未成年人网络保护的重要课题。《条例》进一步明确了制定未成年人网络素养测评指标，明确了未成年人的监护人应当加强家庭家教家风建设，规定了未成年人网络保护软件、专门供未成年人使用的智能终端产品应当具有的功能等。其中，规定了一些网络平台服务提供者应当履行的未成年人网络保护义务，凸显了平台作为未成年人网络保护“守门人”的重要性。

随着时代发展，“触网”低龄化趋势明显，网络沉迷成为最受关注的问题之一。《条例》明确规定加强学校、监护人对未成年人沉迷网络的预防和干预，要求网络产品和服务提供者建立健全防沉迷制度，细化网络游戏实名制规定等。针对未成年人在网络上的非理性消费等问题，《条例》限制未成年人使用时间、消费金额、参与范围等，意味着网络服务需要建立有效的用户身份认证和年龄分级系统，实施差异化的服务策略。

未成年人网络保护关系国家未来和民族希望，关系亿万家庭幸福安宁。期待全社会共同参与，营造一个干净、健康的网络环境，为未成年人的健康成长、人格发展提供有力支撑。

（摘编自《南方日报》，原题为《为未成年人网络保护提供法治保障》）

《 人民日报 》（ 2023年11月07日 05 版）

(责编：李依环、李昉)