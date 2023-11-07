原标题：让更多特色体育项目走进校园

11月6日中午，第一届全国学生（青年）运动会轮滑阻拦赛在广西壮族自治区体育局三塘训练基地轮滑综合馆落幕。东道主南宁男、女队在决赛中，分别击败深圳队和合肥队，包揽男女组冠军。

轮滑阻拦赛是一种在椭圆形平面轨道进行追逐碰撞的竞技性轮滑运动，结合了轮滑、摔跤和橄榄球比赛的元素。比赛分上、下半场，在每半场30分钟的时间里，一队的3名阻拦员要和1名策应员组成阻拦方阵，对另一队的1名得分员展开拦截，得分员则要想方设法突破防守，绕场一周后超越对方防守队员越多，得分越高。可以说这种比赛不光是比速度、比技术，更要比身体对抗。比赛中，每当90秒的一个追逐回合结束，无论是阻拦方还是得分员都累得精疲力竭，都要趴在地上休息好一会儿。同时，比赛中轻微的擦撞都可能出现短道速滑比赛那样选手倒地一片的情形，令比赛的刺激性和观赏性大增。

“这个项目完美诠释了青春和逐梦的意义。”国家轮滑队前队员、太原市轮滑队领队陈彬说，“对于场上年轻的参赛选手如此，对于这个6年前才进入中国的运动项目本身同样如此。”

太原队队员秦毓蔓告诉记者，她从高中开始玩轮滑阻拦，感觉十分适合女生参加。“它比一般的轮滑竞速更刺激，也更有团队性，参与后很‘上瘾’。”

本次随合肥队前来观摩比赛的张敏是一所中学的体育教师。张敏告诉记者，学校今年才引进了轮滑阻拦项目，但经过短短几堂兴趣班的介绍，学生报名踊跃。

在老师、教练们看来，这个轮滑比赛大家族的新成员不仅自带“速度与激情”的特质，而且更加讲求团队配合和技战术布置，很适合在校园开展。

“首先，这是一个团队项目，讲求合作共赢；其次，它能提升学生心肺功能，锻炼协调性、专注力；再次，比赛中选手们要不停交流沟通、当机立断，也能够弥补他们在性格上的短板。”张敏说，自从教授这门课之后，可以明显看到一些原本内向羞涩的学生，现在已和队友、同学们打成一片。

据了解，为便于这项运动的推广，这次学青会禁止队员在阻拦时张开手臂，同时场地内外还有多名裁判员在判罚的同时保护参赛者，极大程度上减少了意外的出现。

现在国内很多大中小学都已经推广了轮滑阻拦项目。有位老师说：“这些年，越来越多的特色体育项目走进校园，一方面学生们找到了适合自己的体育项目；另一方面一些教育理念也融入其中，希望孩子们在运动中释放天性、学会尊重，培养自律意识和规则意识。”

获得冠军的南宁队队员黄琳慧向记者介绍了她平衡学业和训练的经验：“平常是不需要训练的，周末才训练。上课认真听讲，周末来认真训练就好了，基本上能保持学习和轮滑阻拦训练并行。”

在看台上，记者还看到一群从温州远道而来的“妈妈加油团”。一位妈妈在接受记者采访时说，看到孩子在场上不断突破极限，自己也被这种体育精神感染，跟着孩子一起成长。

妈妈们表示，孩子们多参加训练和比赛，不仅可以培养永不言弃的精神，还可以养成遇到困难时团结协作的处事态度，更能增强孩子们抗挫折的能力。

对于比赛，妈妈们认为：“只要孩子们在场上拼搏、努力了，不必太在意结果。拿到好的成绩自然欣喜，拿不到好名次也很坦然。未来只要孩子们想在轮滑的道路上坚持，我们都会支持。”（记者 王东 周仕兴 王瑾雯）

(责编：李昉、李依环)