原标题：第一届全国学生（青年）运动会科学论文报告会开幕

6日，第一届全国学生（青年）运动会科学论文报告会（以下简称“科报会”）在南宁开幕。伴随学青会开幕，科报会的举办旨在推进新时代青少年和学校体育高质量发展。

为期两天的科报会以“服务强国建设 推进新时代青少年和学校体育高质量发展”为主题，与会人员以学术交流、政策对话、文化展示等形式展开研讨。

据悉，科报会面向全国大中小学体育教师、教练员，青少年和学校体育科研、教研、管理人员，教育行政管理人员及卫生保健人员征文。经各省级教育、体育部门审核推荐，共收到论文2423篇，评选出获奖论文928篇，其中176篇为案例专题论文。

教育部副部长王嘉毅作开幕式主旨报告，他说，学校体育战线要抓住机遇、乘势而上，牢固树立强化学校体育的鲜明导向，持续深化体育教学改革，着力在一体化、多样化、个性化、智能化上下功夫，积极推进体教融合发展。国家体育总局副局长刘国永表示，要从民族复兴、强国建设和事业发展的角度，充分认识加强青少年体育和学校体育工作的重大意义，把准青少年体育和学校体育科学研究的方向。

广西壮族自治区人民政府副主席李常官表示，广西不断完善体教融合发展体系，取得了积极进展。举办科报会为全面推进青少年和学校体育事业、体育科研发展提供了有力支撑。

科报会由学青会组委会主办，中国教育科学研究院、国家体育总局体育科学研究所、广西民族大学承办。（记者许仕豪、卢羡婷）

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