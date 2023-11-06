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马来西亚华校校长福州“取经” 探索华校管理新思路

2023年11月06日09:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：马来西亚华校校长福州“取经” 探索华校管理新思路

　　由福建省侨联主办，福州市侨联、闽江师范高等专科学校承办，马来西亚华校教师会总会协办的2023年马来西亚华文校长研修班5日在福建福州开班。

　　研修班吸引了来自马来西亚的50名华文学校校长及管理人员参加，研修通过教育实践、集中学习、文化浸润三种形式展开，内容涉及华语教育传播前沿、华文教育先进教育理念、校长职业专业素养、华文教育课堂教学模式、教学管理实践等。

　　“海外华教一路走来并不容易，面对了许多困难和挑战。”马来西亚华校教师会总会(简称“教总”)常务理事杜淑菁说，从20世纪90年代开始，教总就安排校长和老师到中国参加短期培训课程和进行教育考察。

　　杜淑菁告诉记者，教总与闽江师范高等专科学校洽谈培训项目，务求量身定制课程内容。希望参加这次研修班的学员珍惜和中国学者专家交流学习的机会，以提升华校的行政管理能力，助推华文教育的发展。

　　“能够参与此次研修班，对我们来说是非常重要的。”马来西亚吉隆坡州立华小校长张秀珠说，此研修班课程内容扎实，提供了丰富的学术与观摩课程，更为华校校长们搭建了跨国交流平台，有助于扩展视野、丰富教育理念。

　　据悉，本期研修班为期10天，是闽江师范高等专科学校自2018年以来举办的第14期海外华文师资研修班，此前13期研修班共培养了700名华文教师。(记者 闫旭)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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