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逾2万名运动员参与中国首届学青会角逐 多人破纪录

2023年11月06日09:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：逾2万名运动员参与中国首届学青会角逐 多人破纪录

　　中国国家体育总局青少年体育司司长、第一届全国学生(青年)运动会(以下简称“学青会”)组委会常务副秘书长李辉5日介绍，本届学青会参赛运动员共计20360人，截至目前公开组已完成198个小项比赛，蹼泳、射击、田径项目运动员分别打破了世界纪录、亚洲纪录和全国纪录。

　　首届学青会定于11月5日至15日在广西举办，这是继成都大运会成功举办之后，中国学校体育工作的又一综合性赛事。

　　李辉当日在新闻发布会上介绍，本届学青会共有包括香港、澳门特别行政区在内的101个代表团报名参加。运动员展现出了良好的精神状态和较高的竞技水平，蹼泳决赛中南宁代表团女子运动员姚华莉分别打破100米器泳和50米潜泳两个项目的世界青年纪录，射击比赛中两个项目3人超亚洲纪录，田径赛场上也有2项3人打破全国少年纪录。

　　李辉称，检阅竞技体育后备力量、锻炼和发现优秀的体育人才是学青会一项重要工作。为此，国家体育总局强化项目布局，公开组项目设置以奥运项目为重点，参照了2024年巴黎奥运会和2028年洛杉矶奥运会设项，同时根据奥运会设项变化情况及时做出调整。

　　本届学青会高手云集。在已开赛的游泳公开组比赛中，王浩宇、刘姝含、董志豪、高唯中、杨佩琪等中国泳坛新生代小将摘金夺银。在此前举办的公开组乒乓球比赛中，参加了世乒赛的林诗栋、蒯曼及部分国家队新秀挥拍上阵，一显身手。新科亚运会女子100米跨栏冠军林雨薇将代表华东师范大学参赛，北京体育大学选手吴艳妮也将参与角逐。

　　学青会是由原全国青年运动会和原全国学生运动会合并而来。本届学青会比赛共设39个大项、51个分项、805个小项(校园组370个、公开组435个)。 (记者 黄艳梅)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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