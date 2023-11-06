原标题：浙江舟山广邀新生代学子走进海岛 讲述“千岛之城”故事

在南洞艺谷的绿水青山间、白墙黛瓦中，感受海岛村落的独特风貌；在苍翠青山下的新建村乡村艺术馆，体验渔民画的创作过程和应用价值；在舟山市城市展示馆、舟山博物馆，了解海岛历史，领略海洋文化……这是“之江同心·同舟侨韵”2023华裔新生代及留学人员舟山行活动中的一幕幕场景。

渔绳结制作展示现场。 舟山市委统战部供图

近日，华裔新生代及留学人员走进浙江舟山，来到这座“海上花园”，实地探访海岛城市发展活力。

舟山是中国第一个以群岛建制的地级市，素有“千岛之城”的美誉。

近年来，从边陲海岛到开放高地，从产业单一到多元发展，从海防小城到花园城市，从总体小康到全面小康，舟山为阔步迈向“两个先行”新征程打下了坚实基础。

“让我印象深刻的是制作平安结和剪纸，这让我深深地为我们的历史文化感到自豪和骄傲，也让外国朋友们认识到中华文化的博大精深。”来自中国香港的学生李嘉毅表示，此行让他深刻领略到“千岛之城”的别样文化和历史底蕴，“也希望能有更多的港生到内地走走看看，了解祖国发展的最新面貌。”

从舟山市城市发展馆到舟山博物馆，从沈家门渔港的夜排档到岱山东沙古镇，来自中国台湾的学生叶辛毅感受到了舟山深厚的文化底蕴和迷人的自然风光。

“我特别喜欢舟山的美食，喜欢沈家门渔港人声鼎沸的样子，这让我觉得很亲切。”叶辛毅是一名船舶与海运专业的学生，在这几天的走访中，他不仅了解到了当地的文化、历史和人文，同时也学习到了海洋贸易相关知识。

“这是我第一次来舟山，收获满满。”上海纽约大学的学生苏珊点赞舟山的城市面貌。在她看来，这里的乡村也有巨大的发展潜力，“尤其是在新建村，这里不仅有着如画般的田园美景，更有着书店、咖啡、艺术馆等多元业态，吸引了不少年轻人在乡村工作。”

剪纸体验现场。 舟山市委统战部供图

由舟山市委统战部主办的“之江同心·同舟侨韵”2023华裔新生代及留学人员舟山行活动是该市搭建多元化交流沟通平台的剪影。

众所周知，拥有2085个岛屿的舟山被称为“千岛之城”，海域辽阔、海岛众多，拥有普陀山、嵊泗等风景名胜，构成了“千岛之城”独特的山海风光，也蕴含着海岛特有的人文底蕴和大气。

在共同富裕赶考路上，如何更好地讲述“千岛之城”的发展故事？

除了搭建多元化交流沟通平台外，近年来，其还积极导入市外资源，搭建了由72家单位15个国家侨胞参加的“同舟·共享”联盟，组建了由12支志愿队组成的“为侨服务联盟”，成立了15家单位共同参与的舟山市侨商服务联盟，形成了心往一处想、劲往一处使的强大合力。

特别是在活动组织上，该市举办了“屿你相约·寻美舟山”“‘同心迎亚运·携手向未来’港澳青年浙江行——‘群岛新区’舟山行”等活动，广邀各方友人，大力宣扬舟山发展成就，展示舟山之美，传递舟山声音，讲好舟山故事。(记者 林波)

(责编：郝孟佳、熊旭)