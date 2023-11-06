原标题：百位“科学青少年”在沪对话全球顶尖科学家

中新社上海11月5日电 题：百位“科学青少年”在沪对话全球顶尖科学家

中新社记者 王笈

11月5日，当16岁的Cerelia在2023年世界顶尖科学家科学T大会落座时，心情有些紧张——这是她人生中第一次与顶尖科学家面对面“对话”。但这样的情绪只停留了片刻，台上科学家们的精彩分享就将她“拉”入了迷人的科学世界。

一个多小时后，这位来自深圳外国语学校国际部的“Sci-Ter”(科学青少年)在互动问答环节提出了一个有关旋转爆震发动机的问题，难倒了现场所有的科学家们。中国科学院院士、固体力学与微纳米力学专家郑泉水坦然回应：“你的问题把我难住了，我也回答不了这个问题。”

11月5日，2023年世界顶尖科学家科学T大会在上海举办。 (世界顶尖科学家论坛供图)

会后，Cerelia告诉中新社记者，这个问题的提出十分“巧合”，她和同学不久前刚好关注到旋转爆震发动机，对它的部分设计十分好奇。“我的思维比较发散，所以平时看的东西较多。今天我对黄荷凤院士的发言印象深刻，她讲了如何在早期胚胎的时候抑制一些慢性病，这是我比较感兴趣的领域。”

作为第六届世界顶尖科学家论坛的先导活动，2023年世界顶尖科学家科学T大会5日在上海举办，希望通过跨代际的互动，鼓励年轻人尽情“绽放”创新天赋，并通过科技的力量改变世界、造福人类。

百位“Sci-Ter”在会上从容“逐梦”，与世界顶尖科学奖项得主、海内外资深科学家及青年科学家们面对面“碰撞”。一些“Sci-Ter”向记者感慨，此次“科学T大会”之行对自己启发很大，“更加明确了对哪个科学领域感兴趣，以后会在相关方面做更多研究；也认识了很多志同道合的同学们，可以一起交流分享。”

世界顶尖科学家论坛事业中心副总经理陈汶鑫在接受中新社记者采访时透露，百位参会“Sci-Ter”的选拔，不仅会考察其完成项目的研究思路、严谨度、独立性等，还会考量其对科学的好奇心、抗挫折能力和未来规划。“天赋不一定是智力上的超群，也可能是求知欲、面对一件事情的执着和勇气。在科研过程中，往往需要不断重复的实验和验证，才能得到突破和真相，如果没有在这条路上坚守下去的勇气，很难去应对一遍又一遍的失败。”

在陈汶鑫看来，青少年是未来的希望，一代又一代的青少年“接力”，才能抵达未来的科学成就。“我们希望‘科学T大会’能够打开孩子们的思维方式，让他们看到世界的可能性，拥有全球化的格局和视野；也知道科学是很艰难的，顶尖科学家、青年科学家们都面临过‘绝望时刻’，要坚持梦想、不轻易放弃。”

(责编：郝孟佳、熊旭)