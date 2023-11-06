原标题：河北石家庄出台15条举措招才引智

记者从河北省石家庄市日前召开的《关于深入实施新时代人才强市战略的若干措施（试行）》新闻发布会上获悉，石家庄聚焦建设京津冀区域重要人才中心和创新高地，从加大人才引进力度、推进产才融合发展、加大高端创新平台建设力度、创新引才渠道方式、完善人才奖励激励机制、打造良好的人才发展环境等六个方面，创新出台15条举措，推动人才工作高质量发展，为打造5个以上千亿级产业集群、推动经济总量过万亿提供人才支撑。

15条举措主要面向石家庄市用人单位（包括驻石中省直企业）从市外引进的诺贝尔奖获得者，院士，省部级及以上重点人才工程入选者，国家级重点学科、重点实验室学术带头人，国家级科技项目、工程项目的主要负责人，获得省部级科学技术奖一等奖及以上奖项的主要完成人等高层次人才，以及全市经济社会发展急需特别是新一代电子信息、生物医药、先进装备制造、现代食品、现代商贸物流产业相关的优秀人才。

石家庄市本次出台的人才新政，具有支持对象更加精准、支持政策更加集成、支持方式更加多元等特点。

大力引进高层次人才，激发科技特派团创新活力。对石家庄市专精特新企业吸纳科技特派团科技成果转让的，每项最高补助100万元；设立规模20亿元的科技成果转化天使投资引导基金，分期设立100亿元的人才创业投资基金；设立贷款额度最高为1亿元的“石家庄人才贷”，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

大力引进国家“双一流”建设高校资源，支持高端创新平台建设。聚焦主导产业人才需求，支持国家“双一流”建设高校来石家庄建设研究生院，每年给予最高5000万元经费支持；对国家级科研院所整体搬迁或来石家庄建立分支机构的，在争取省政策支持基础上，给予最高1亿元资助；对中国科学院、中国工程院、国际知名高校、国家“双一流”建设高校与石家庄共建的联合创新机构，连续5年每年给予200万元运行经费，同时每年享受最高5000万元专项科研经费。

构建市场化引才机制，加大柔性引才支持力度。设立“兴石英才贡献奖”，对在石家庄创新创业5年以上且为经济社会发展作出重大贡献的高层次人才，给予最高100万元奖励；确保人才落地安居、解除人才后顾之忧，在子女就学、配偶安置、医疗保健等方面提出比较优厚的服务措施，让人才在石家庄安心安业。

（记者耿建扩、陈元秋）

(责编：郝孟佳、熊旭)