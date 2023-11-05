原标题：教育部等四部门总结2023年中小学教师科学素质提升专项培训并启动“院士师范院校行”活动

11月3日，2023年科教协同提升中小学教师科学素质专项培训总结暨“院士师范院校行”启动活动在北京师范大学举行。教育部、中国科学院、中国工程院和中国科协全面总结2023年科教协同提升中小学教师科学素质专项培训工作成效与经验做法，启动“院士师范院校行”活动。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅同志，中国科学院、中国工程院、中国科协相关负责同志出席并讲话。

2023年，四部门共联合开展了35期教师科学素质提升培训，生成142个精品资源并上传国家智慧教育平台，1332万人次学习，累计点击量超过1亿次，较上年增长38.6%。活动对四部门科教协同提升中小学教师科学素质专项培训的成效给予充分肯定，同时强调，要深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在今年中共中央政治局第三次、第五次集体学习时的重要讲话精神，在教育“双减”中做好科学教育加法，进一步加强科教协同联合推进，加强面向教师的科学资源供给，不断提高教师科学素质，为创新人才培养提供更有力的支撑。

总结之后，举行了“院士师范院校行”活动启动仪式。四部门通过邀请院士专家实地走进师范院校，面向师范生作科普报告、开展互动交流，培养师范生的科学与工程思维，提高科学教育、工程教育能力。2023年该活动将集中支持师范教育协同提质计划相关院校师范生科技素养提升需求。中国科学院院士魏悦广做首场报告。

四部门有关司局和直属（院属）单位，各省级教育行政部门、相关培训承办单位负责同志，授课专家代表，参训教师代表等，通过线上线下结合的方式参加活动。

(责编：李昉、李依环)