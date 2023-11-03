新华社北京11月3日电（记者徐壮）近期，一些地方中小学生“课间10分钟被约束”问题受到社会广泛关注，新华社“新华视点”记者就此采访了教育部有关负责同志。

这位负责同志表示，中小学校安排课间休息十分重要、十分必要，有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。教育部高度重视学生课间休息，2021年9月1日起施行的《未成年人学校保护规定》（教育部令第50号）明确，不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。在实际工作中，要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。

这位负责同志指出，教育部将进一步督促地方和学校严格落实国家有关规定，遵循教育规律和学生身心发展规律，坚决纠正以“确保学生安全”为由而简单限制学生必要的课间休息和活动的做法；将指导地方和学校科学实施管理和安全防范措施，加强室外场所设施排查和人员值守，加强学生安全常识教育，把安全事故风险降到最低，让孩子们快乐放心活动。同时，将要求学校密切家校社协作，争取家长理解和社会支持，共同努力保障学生课间正常活动，促进学生健康成长和全面发展。

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