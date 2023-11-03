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山西教育援疆记：一堂梦想课、一颗感恩糖

范丽芳
2023年11月03日17:58 | 来源：中国新闻网
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原标题：山西教育援疆记：一堂梦想课、一颗感恩糖

由零星选派到组团选派，从前方发力到后方支援，从教育水平提升到教学团队建设，山西省自2010年开展对口援疆工作以来，受援地的山西援建学校，教学设施不断完善，师资队伍不断壮大，越来越多青少年走出乡村，圆了大学梦。

一堂关于梦想的课

“郭老师，我从来没有想过，自己做的飞机真的可以飞起来。”“我长大以后要当航天员。”新疆生产建设兵团第十二师222团学校的孩子们惊呼着向郭为彬表达内心的雀跃。

看到种在孩子们心中的“科学梦”“航天梦”正在发芽，郭为彬颇为欣慰。

郭为彬是长治市上党区苏店初中物理老师，将知识融于生活、实验和实践，是他的教学特长。2021年，作为长治市第四批中期轮换援疆干部人才，他来到新疆生产建设兵团第十二师222团学校任职。

“这是1999年的神舟一号，这是2001年的神舟二号，一直到现在的中国航天成果，都在这里展示着，希望把航天知识融入校园文化，让孩子们觉得‘航天梦’并不遥远。”站在教学楼“预见·未来”主题彩绘的楼道，郭为彬说，这是他作为援疆教师，颇为自豪的事情。

郭为彬站在教学楼“预见·未来”主题彩绘的楼道。受访者供图

郭为彬来到新疆后，校方特增设“科技实践应用”和“无人机航模”社团活动，由其担任辅导教师，这两个社团也成为所有社团中报名最多的。

“郭老师把科学知识巧妙应用到生活中，激发了孩子们爱科学、学科学、用科学的热情。”222团学校党支部书记、校长方斌说，“团场再小，眼界不能小，山西援疆老师的课堂就像一粒种子，带领这里的孩子看到了更大的世界，也让他们接触到了更具可能性的未来。”

在郭为彬辅导下，学生积极进行发明创造：2023年4月的《空气流速与压强的关系演示器》获“第21届兵团青少年科技创新大赛十二师分赛科教制作”三等奖；2023年4月作品《利用转动的磁场推动陀螺转动的一种装置》获“第21届兵团青少年科技创新大赛十二师分赛科技创新成果辅导教师”一等奖。

一颗关于感恩的糖

“杜老师，送你一颗糖，可甜了！你吃吧！”没有华丽的表达却是满满的真诚，我知道，这颗糖是孩子最质朴的感谢和最甜蜜的回报……

山西援疆老师杜小俊在日记中这样写道，她在新疆生产建设兵团第六师102团学校担任语文老师。

给杜小俊送糖的小彬，曾是线上授课期间没有一节上课记录的学生，“当时了解到小彬的父母在外打工，家里只有奶奶照顾，从孩子稚嫩的声音和奶奶焦虑的语气中，我强烈感受到他们知识的匮乏，更感受到自己责任重大。”

此后，杜小俊单独对小彬进行辅导，并将每天的授课内容发给小彬的奶奶。一个学期的努力，小彬的语文进步飞速，学习信心倍增。小彬逐渐喜欢去有“杜老师”的办公室，写作业、改错误、做练习……直到一天，他又一次眨巴着眼睛，从门缝里探出头，快速走到杜小俊面前，从裤兜里掏出一颗糖递给她。

后来，杜小俊的“小跟班”越来越多，孩子们的阅读也越来越流利，阅读的书籍也越来越厚。

教育援疆的内容不止于此。为提升教师队伍素质，山西援疆教师变“输血”为“造血”，组建专家团队扎进课堂，听课、评课，了解教师教学素养和能力，制定提升计划。

在山西援疆老师“传帮带”、“后方”教学资源支持下，相隔2700多公里的晋疆两地深度交流，共享优质教学资源。

据统计，三年来，山西共安排资金2亿元，实施教育相关项目29个，特别是新建4所高标准现代化学校，改善办学环境；安排资金2088万元，补助“组团式”援疆教师。全额投资8000万元建成的晋阜小学，解决周边1620名孩子上学远、上学难问题。2023年，投资8000万元开工建设的晋康小学，将有效改善教育资源不均衡问题。(完)

(责编：李依环、熊旭)

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