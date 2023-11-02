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学青会开幕式点火仪式将现青春“聚能环”

2023年11月02日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：学青会开幕式点火仪式将现青春“聚能环”

　　记者从1日举行的第一届全国学生（青年）运动会开幕式新闻发布会上获悉，学青会开幕式将于11月5日晚8点在广西体育中心举行，开幕式精心设计了点火仪式，火炬塔将在现场完成搭建，随后代表着青春之光的“聚能环”将被点燃。

　　 本届学青会开幕式创意策划体现“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念，按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，以“青春、团结、友谊”为基调，以“逐梦新时代 青春更精彩”为主题，突出学生、青年和地方特色，突出活力性、时代性、成长性，凸显体教融合，文化与体育并重，艺术与科技融合。

　　 开幕式时长约70分钟，主要分为体育仪式、文体展演两大部分，开幕式前有暖场表演。文体展演以“在青春的赛道上”为主题，包括《青春的山河》《青春的接力》《青春的奔跑》三个篇章和尾声《青春万岁》。尾声将把绿色低碳的点火仪式与表演融合，并推出原创主题歌《以青春的名义》。

　　 火炬传递和点火仪式是本次开幕式的最大亮点。学青会火种采自古代“海上丝绸之路”始发港广西北海市合浦县。10月23日，火炬传递从合浦出发，经广西14个地市，将于11月5日来到首府南宁。开幕式当天，将由6名火炬手传递5棒火炬，最后一棒火炬由杰出学生代表和运动员代表共同手持，传递至主火炬塔。

　　 开幕式总导演宋飞透露，火炬塔和点火仪式以“青春聚能”为创意核心。“仪式及演出中是见不到火炬塔的，演员们凭借着自己的精神、依托着自己的力量，现场完成火炬塔的构建，践行绿色、低碳、环保的理念，实现‘聚能环’的点燃、微火的燃烧，青春之光与苍穹相连。”

　　 学青会执委会大型活动部副部长张自英介绍，开幕式排演工作已进入节目精细化打磨、提升阶段，已开展合成、对光、彩排等相关工作，10月15日开始进入全要素合成排练。目前已完成两次联排和两次全要素彩排，11月3日将进行一次预演。

　　 首届全国学青会将于11月5日至15日在广西举行，赛事设39个大项、51个分项、805个小项，其中校园组370个、公开组435个。 （记者卢羡婷）

(责编：李昉、李依环)

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