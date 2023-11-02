原标题：四川开展国企秋季校园招聘活动

四川省国资委联合四川省委人才办和四川省教育厅、四川省人力资源和社会保障厅，日前在成都举办“国企荣耀·成就梦想”国企秋季校园招聘启动仪式暨现场招聘活动，由此拉开在川国企秋季校招的序幕。当日，138家在川央企和省市属国企带来2500余个招聘岗位。

本次招聘活动是继2018年四川省国资委首次举办国企校招活动以来，连续第六年举办的“国企荣耀·成就梦想”大型校招活动，提供的岗位涉及装备制造、信息技术、金融等多个领域。招聘单位通过“线上＋线下”的方式，吸引求职者投递简历、咨询交流。启动仪式面向全社会同步全程直播，邀请部分企业进行直播带岗，半小时内吸引4.5万余人网上观看。

据统计，招聘活动现场收到求职者简历1万余份，其中硕士及以上学历占89.9%，当场达成就业意向近百人。此外，自10月29日网络招聘投递通道开通后，已有超过2.6万名求职者通过线上渠道投递了个人简历。接下来，在川国企还将组织专场招聘活动，持续促进高校毕业生等青年群体就业。（记者周洪双）

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