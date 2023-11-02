本报电 （胡阳）日前，以“‘一带一路’与世界汉学发展”为主题的世界汉学与中国学研究大会在青岛举办，300余位来自国内外高校和科研院所的专家学者出席。

与会学者就汉学研究的现状、问题、趋势以及学科未来发展方向等内容进行了专题演讲。北京语言大学特聘教授、《国际汉学》主编张西平从多个方面探析了汉学（中国学）学科基础与理论建构。他表示，中国文化处在一个重建和再构的重要历史时期，汉学（中国学）研究具有重要的学术使命，需要形成全新的中国学术视野和格局，助力中国文化在世界范围内的传播。

知名比较哲学家安乐哲聚焦中华优秀传统文化的国际影响。他表示，儒学展现的亲情哲学提倡和谐、互尊、互爱的人际关系，为建立新的地缘政治秩序提供了一种新的思路和视角，有助于建设一个更加和谐、稳定和繁荣的世界。

本次大会设1个学术主会场、15个学术分会场，共安排主旨报告、邀请报告等200余个。与会专家围绕“文化传播与中外文化交流”“文献学与典籍翻译”“世界汉学史的话语建构与国别史研究”“世界汉学（中国学）的学科建设与人才培养”等学科前沿话题进行探讨，并发布最新研究成果，开展学术交流研讨，为广大学者学术成长和专业发展提供交流平台、灵感源泉，共同开拓新时代世界汉学（中国学）研究新格局，为中外文明交流互鉴注入新的推动力量。

(责编：李依环、李昉)