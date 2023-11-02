本报电 （记者祝大伟）记者从黑龙江省委组织部获悉，2023年度“黑龙江人才周”校园引才活动吸引来自全国130余所高校3.5万余名毕业生前往现场咨询报名，现场直接签约452人。

“黑龙江人才周”校园引才活动由中共黑龙江省委组织部、黑龙江省人力资源和社会保障厅共同举办，9月中旬启动至今，先后已在北京、武汉、重庆、西安、哈尔滨、杭州、长春等地高校举办专场招聘会。

今年“黑龙江人才周”活动采取专场招聘会集中招聘和组建专班进校园引才相结合的形式，围绕黑龙江省重大任务及全省经济社会发展需求，征集组织中省直和各市（地）3454家企事业单位招聘24148人，面向全国高校毕业生现场推介、现场报名、现场面试、现场签约，吸引高校优秀青年人才到黑龙江就业创业。

据了解，近年来黑龙江省抢抓国家支持东北人才振兴政策机遇，制定出台《新时代龙江人才振兴60条》《新时代龙江创新发展60条》，面向省内高校组织各市（地）委书记进校园宣讲人才政策、开展人才招聘；面向省外高校开展“黑龙江人才周”组团引才活动。

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