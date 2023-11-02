原标题：重庆巴南：打造有温度的德育课堂

“123456，不生气不生气。”面对弟弟的吵闹，重庆巴南李家沱幼儿园的小朋友肖锦煊没有像往常一样生气，而是不急不慢地跟弟弟讲道理。

“他真的学会控制自己的情绪了。”肖锦煊的妈妈观察到这一幕，感觉特别欣慰。以前遇到这种情况，肖锦煊都会和弟弟吵起来，有时甚至打得不可开交。上了一段时间幼儿园后，肖锦煊的言谈举止就慢慢发生了变化，更愿意跟别的小朋友沟通合作了，和弟弟的关系也越来越融洽。

“小朋友，你主动捡拾垃圾的行为值得表扬！”新学期开学不久，巴南区鱼洞第四小学校的保安彭瑜看到一名小学生在捡拾路上的垃圾，就拍了张照片上传到学校的学生评价系统。学校很快将这张照片展示出来，这名爱护环境的小学生也受到了学校表扬。

这些小场景小故事，正是重庆市巴南区推行养成教育的效果。“养成教育是影响孩子一生、孩子受益一生的教育，巴南区将养成教育列入‘铸魂’工程，以党建为引领，形成全员、全过程、全方位的大德育工作格局。”巴南区委教育工委书记、区教委主任唐泽奎说。近年来，巴南区结合幼儿园、中小学和职业学校等不同阶段的特点推进区域一体化养成教育，从培养道德、文明、审美、安全等八个方面的良好习惯入手，通过“一校一品”将养成教育落细落实。

“桌对齐、收书籍、捡垃圾、推推椅”“有序排队、按需取餐、安静用餐、餐餐光盘”……朗朗上口的“下课礼”“就餐礼”，每天都在巴南区鱼洞第二小学校传唱，生动活泼的儿歌形式，简单好记，潜移默化中影响着孩子的行为。2020年，巴南区出台《巴南区新时代中小学幼儿园养成教育行动计划》，确立了“养心性、懂礼节、正德行、育正气”的养成教育理念，并制定了幼儿“养性”、小学“养正”、初中“养心”、高中“养志”，不同阶段养成教育的提升路径。

“形象、生动和明确的表达更容易让孩子听得懂、做得到。”鱼洞第二小学校校长刘玉霞说，为做实做细养成教育，学校的劳动课有类似“一斤草换一包糖”的创意奖励环节，全校每个孩子都参与的“劳动习惯大挑战”活动，会比赛系鞋带、择豆荚、更换垃圾袋。“事情很小，但孩子们成就感很强。”

养成教育的效果怎么评价？巴南区组建8个专项项目工作小组，收集了近12000份调查表，聚焦学生八大习惯，通过梳理1300多个学生习惯养成的观察要点制订《养成教育实施细则》，形成了学生习惯表现观察的要点体系，方便基层学校操作执行。据唐泽奎介绍，围绕养成教育主题，巴南区近年来已立项市级课题5个、区级课题88个，各幼儿园、中小学以微研课题为发力点开展针对性研究，已经形成了“三字经”“拍手歌”“守则操”等102个研究成果。

“我们希望通过养成教育，将孩子们培养成自己舒心、父母宽心、社会放心的有用之才。”唐泽奎说，巴南区将养成教育实施经费纳入学校年度预算，并逐年增加投入比例，区教委还联合多个职能部门和社会力量，通过全域推进与典型培育相结合，培育了多所养成教育特色学校。

（记者 张国圣 李宏）

(责编：李昉、李依环)