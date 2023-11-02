本报记者 许海林 刘 慧 时元皓

职业教育对于促进就业创业、经济社会发展具有重要意义。随着产业升级和市场需求的日益多样化，各行各业对技术技能人才提出新的需求。一些国家积极推动完善各具特色的职业教育体系，不断创新技术人才培养方式，拓宽学生成长成才通道，推动实现更具包容性和可持续的经济增长。

西班牙——

建立“双元制”职业教育体系

西班牙新学年的职业教育培训即将开始。来自萨拉戈萨的路易斯·赛博亚满是期待，“我选择了自己喜欢的职业课程，将同时在学校和企业学习，这样的教学模式让我对未来职业道路充满信心。”

近期，西班牙政府推出新的职业教育法案，进一步改革现有职业教育制度，建立起被称为“双元制”的职业教育体系，学生从入学伊始就将在学校和企业同步学习。新法案旨在推动职业教育与工作实践深度融合，进一步增强职业教育学校毕业生的竞争力，帮助学生更好融入劳动力市场。

西班牙职业教育中心理事会主席多明戈斯表示，随着全新职教体系的全面采用，未来学生在企业学习时长将从以前的100小时增加到500小时以上。“这种转变体现了职业教育和企业的共生关系。企业可以根据实际需求，更精准地培训、储备未来的专业人才，学生也能接触到更多前沿科技、知识，全面提升学习质量。”

根据西班牙教育和职业培训部公布的最新数据，过去5年，西班牙职业教育学生人数年均增速达到29.8%，接受线上教育的学生数量增长157%。在2021—2022学年，西班牙几乎每4名学生中就有一人接受职业教育。安达卢西亚地理和统计数据研究所的一份最新调查表明，西班牙2018年职业教育毕业生中，有67.6%在毕业后4年内成功就业。西班牙职业教育分析中心近日公布的数据显示，采取“双元制”职业教育体系进行培训的学生，在毕业后一年内找到工作的比例达到57%。

专家认为，新的“双元制”职业教育体系将助力解决劳动力市场上中级技术人员缺乏问题，提升经济活力和创新能力。“我们努力推动职业教育发展，就是要努力为年轻人才提供更多高质量、有社会价值的工作岗位。”西班牙教育和职业培训部部长阿莱格里亚对“双元制”职业教育体系充满信心。

新加坡——

打造独特“教学工厂”模式

新加坡政府重视发展职业教育，通过不断完善职业教育体系，为产业创新升级输送各类熟练技术工人。目前，新加坡的全日制职业教育主要由新加坡工艺教育学院（以下简称“工教院”）、义安理工学院、南洋理工大学等5所理工院校提供。

新加坡职业教育的一大特色是将“教学工厂”模式引入学校，即学校与企业合作，将企业的工作车间搬到校园，学生在学校就能体验现实的工作场景。不久前，新加坡的公共交通机构新捷运将“退役”的双层巴士改装成教室，赠送给工教院，并赠送电动门系统、空调系统等培训设备，帮助学生融合实践与理论，加深对巴士工程系统的了解。这种学校与企业合作的实境教学模式有助于学生提前适应未来的工作环境，掌握最新技术和工作流程，从而更顺利地完成从校园到职场的过渡。

“实践是最好的老师。”正在工教院攻读陆路交通工程专业文凭的学生桑托什表示，相较于普通课堂，在巴士上学习并亲自动手操作是一种截然不同的感觉，学习的兴趣更容易被激发出来。

在新加坡的职业教育体系中，学校跟企业一直保持紧密联系，合作开展了很多实习项目和在职培训计划。比如，工教院同新加坡樟宜机场集团、新加坡航空旗下的航空公司酷航等签署合作协议。樟宜机场集团目前每年为约150名来自工教院和理工学院的学生提供实习机会，酷航已聘请了逾500名工教院毕业生担任机组人员。

新加坡媒体分析认为，新加坡职业教育经过多年发展，培养出一批批高素质技术人才，获得各行业广泛认可。由于毕业生的就业前景日益看好，新加坡选择职业教育的学生越来越多。

巴西——

提供全覆盖更灵活的授课模式

巴西教育部公布的最新数据显示，2022年巴西职业技术教育学员人数超过210万，相较于2021年增长近13.7%。巴西教育学专家克莱奥娜拉·施瓦茨表示，职业教育能帮助学员提升专业能力，培养出符合就业市场需求的专业人才，对巴西一些年轻人很有吸引力。

巴西《国民教育指导方针和基础法》规定，职业教育旨在帮助公民在学习过程中做好融入劳动力市场的准备。公立教育体系中，职业教育占有重要地位，联邦及州一级都设立了中等技术培训级别的学校。巴西国家工业技能培训服务中心运营总监古斯塔沃·莱尔表示，巴西拥有相对成熟的职业教育与培训体系，相关机构也拥有良好的教学设施、师资配备等，“职业教育可以帮助更多人打开就业市场大门”。

巴西国家工业技能培训服务中心是拉美地区最大的职业教育综合体和非营利教育机构，自成立以来已累计在28个行业培养了超过7300万名学员。目前，该中心在巴西多个城市开设相关业务，提供包括行政管理、餐饮服务、机械制造、物流运输等专业技术课程，收费低廉甚至免费，覆盖各个年龄段的人群，并提供更为灵活的授课方式。统计显示，仅圣保罗州的92家分支机构在2021年就吸引了超过66万名学员。

该中心还经常举行全国以及地方层面的线上线下招聘会，并为求职者提供面试技巧、创业精神等主题讲座及专业指导，帮助求职者做好职业规划、提升竞争力。数据显示，76%的学员在完成技术课程后一年内实现就业，有超过一半的学员能够在其学习的领域工作。

目前，巴西的专业技术人员缺口较大。巴西全国工业联合会去年发布的《2022—2025年工业就业人口地图》显示，在2025年之前，巴西需要培养960万工业领域专业人员，以填补新的职位空缺，主要涉及物流运输、建筑、金属机械、食品饮料等。莱尔表示，生产部门对于专业技术人员的需求在增加，教育机构也在跟进关注学生最终是否被就业市场吸纳，并对现有教学体系进行定期评估，“职业教育的最终目的是促进就业”。

《 人民日报 》（ 2023年11月02日 17 版）

(责编：李依环、李昉)