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2023国际教育合作和人文交流论坛举办

2023年11月02日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报宁波11月1日电  （记者汪灵犀、刘峣）2023国际教育合作和人文交流论坛1日在浙江省宁波市举办。本次论坛的主题为“深化教育合作  促进人文交流”。

与会嘉宾认为，通过开展跨国界、跨文明的教育、科技、文化活动，为人类社会构筑信心与团结，为地球家园创造和平与繁荣，是我们的共同责任与使命。与会嘉宾表示，深化国际教育合作、加强人文交流对建设教育强国、文化强国意义重大。近年来，中外国际教育合作和人文交流硕果累累。在新时代新征程上，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，持续推动国际教育合作、人文交流再上新台阶，为强国建设、民族复兴提供有力支撑。

本次论坛由人民日报海外版主办，人民日报文化传媒有限公司和华茂集团承办，来自世界各地的400余名教育和人文领域专家学者参会。论坛设置了“高峰对话”“主旨演讲”“主题对话会”等环节，与会嘉宾围绕“促进教育开放合作  作育世界一流人才”“深化人文交流合作  架起民心相通之桥”“讲好中国美育故事  展现中国美好形象”等主题进行了深入的研讨。

《 人民日报 》（ 2023年11月02日 06 版）

(责编：李依环、李昉)

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