原标题：无锡高新区校地合作 打造美丽健康产业

10月27日，2023太湖湾美丽健康产业生态圈大会暨无锡美丽健康产业园开园仪式在无锡高新区举行。会上，无锡高新区与江南大学签订合作协议，发布了化妆品行业白皮书。

中国工程院院士、江南大学校长陈卫表示，美丽健康产业作为无锡高新区抢抓生物医药发展机遇的重大布局内容，将为无锡高质量发展注入新的强劲动能。江南大学将以此次大会为契机，进一步发挥学科、人才、平台资源优势，助力无锡美丽健康产业发展。

“无锡高新区已形成以生物医药为主的生物科技产业创新集群。此次开园的无锡美丽健康产业园，将进一步集聚美丽健康产业上下游资源要素，促进产业资源链接融合，全力打造美丽健康产业新高地。”无锡生命科学产业发展有限公司董事长匡宏说。

据了解，无锡美丽健康产业园是无锡高新区携手江南大学团队打造的，以合成生物为主要特色的集美妆科学研究、技术创新和产业孵化等功能于一体的专业园区。目前，无锡国际生命科学创新园集聚企业270余家，拥有创新药及制剂，医疗器械及诊断试剂、消费医疗、特殊食品等生物医药领域企业170余家。

据介绍，今后，无锡美丽健康产业园将依托江南大学在化妆品产业的雄厚资源，通过整合无锡高新区现有产业基础，建设以功效原料及高端制剂研发为核心竞争力，同时布局线上、线下销售渠道的化妆品产业高地，吸引美妆产业链配套企业集聚。（记者夏凡 通讯员孙嘉隆 徐逸卿）

(责编：李昉、李依环)