原标题：贵州职业教育展现开放办学新气象

近年来，贵州职业教育在开放办学中，走出了一条“融输并举”的新模式。不久前落幕的2023中国—东盟教育交流周，一系列丰富多彩的活动，让外界看到了贵州职业教育的新气象。

“我们在国际化办学实践中‘引进来’与‘走出去’并行，形成多角度、宽领域、共发展的合作模式。”贵州轻工职业技术学院党委副书记、院长武斌儒说。

近年来，随着国内大数据技术和产业“走出去”的步伐不断加快，共建国家对大数据技术技能人才的需求猛增，但这些国家的教育供给能力存在不足。为此，贵州轻工职业技术学院发挥国家“双高”计划人才培养高地优势，与泰国吉拉达技术大学、泰国兰纳皇家理工大学联合培养大数据专业国际学生，构建校企合作共赢长效机制，牵头开发具有中国特色的大数据技术技能人才培养标准，在共建国家推广应用输出中国职教标准和教学资源，增强了中国职业教育的国际影响力。

在“走出去”的同时，贵州轻工职业技术学院也注重“引进来”。2017年，与新西兰怀卡托理工学院合作成立的贵州轻工职业技术学院怀卡托国际学院成立，贵州高职院校中外合作办学实现“零的突破”。

开放办学，已经成为贵州职业教育提质发展的路径选择。近年来，贵州职业院校借助中国—东盟教育交流周这一平台，“引进来”与“走出去”双向发力，在人员研修、产教融合、技能赛项、合作办学等方面开展合作，“朋友圈”日益壮大。

贵州职业院校结合东盟国家发展需求，有针对性地开展职业技能培训。其中，铜仁职院和老挝巴巴萨技术学院举行“中文+现代农牧业”海外职业技能培训；贵州交通职业技术学院对老挝学生进行峡谷桥梁建设技术培训、智能交通和旅游资源教学培训……

6000余个参会单位、38685参会人次、1800余份各类合作协议或合作备忘录、480余项活动……15年来，一串串数字，见证了中国与东盟开展以教育为主、涵盖人文等诸多领域的交流合作，而这也将有力促进贵州与东盟国家在校际合作办学、人员技能培训、技能赛事等方面的资源共享、互学互鉴。

贵州省教育厅党组成员、2023中国—东盟教育交流周组委会副秘书长王慧表示，随着中国—东盟教育合作平台和机制的不断完善，双方在人才培养、科研合作、产教融合等方面积累了一系列成功范例和务实成果。（顾野灵 记者 何星辉）

(责编：李昉、李依环)