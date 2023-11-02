原标题：搭建服务智能制造产业供给转化的“立交桥”

11月11日，常州机电职业技术学院（以下简称常州机电学院）即将迎来建校60周年。

近日，常州机电学院校长许朝山在接受记者采访时说:“常州机电学院作为国内首批国家‘双高’建设单位，面对新时代产教融合、科教融合提出的新要求和国家和地方产业发展新需求，先行先试、创新实践，以新思路新机制新举措，打造出可复制的‘常机电方案’。”

据悉，目前常州机电学院已与1000多家装备制造领域企业建立紧密合作关系，协同共建各类产教融合联合体、创新平台、产业学院、技术中心等50多个，每年培养高素质技术技能人才超5000人，为我国装备制造产业智能化、数字化、绿色化转型发展作出了贡献。

“为打造服务智能制造产业供给与转化的‘立交桥’，我校形成了‘制度—平台—团队’科技联动技术技能服务模式，构建了学校重大科研成果与智能制造产业集群的精准对接机制，促进科研骨干与企业家的深度融合。”常州机电学院党委书记沈琳说。

“去年以来，我校围绕常州新能源汽车及核心零部件产业链向中高端转型发展战略，面向‘产品设计、工艺装备规划、装备设计制造、零件数控加工、质量管理’等岗位，综合岗位组群与学科组群逻辑的优点，实现模具设计与制造、工业设计等5个专业组群协同集约发展，全面对接汽车产业链。”该校副校长刘贤锋说。

据了解，常州机电学院建设校企合作基地222家，还与行业企业共同建成34个企业博士工作站、大师工作室等产教合作平台与载体，构建了“全方位、多维度”校企合作育人与技术服务体系。

此外，常州机电学院还通过深化“政行企”产教深度合作，全面升级“校内智能制造产教园+校外企业工作站”内园外站产教合作功能，打造出以“一群一行业、一专一名企、一师一方案、一生一专项”为特色的“内园外站、四维一体”产教融合新模式。

许朝山介绍，常州机电学院在智能制造产业链方面，侧重融合人工智能与先进制造技术，构建产教对接谱系，以模具设计与制造、工业机器人技术等专业为核心，组建智能控制技术、智能加工技术等9大专业群，已形成了“智能制造类专业为核心、制造服务类专业为支撑”协调发展的专业体系，全面提升了服务地方行业企业的能力。

常州市武进区湖塘镇是一个经济重镇，制造业高度发达。今年以来，常州机电学院主动与湖塘镇人民政府深入对接，共建服务品牌，并与湖塘镇总工会以及一批当地企业建立了长期合作关系，助力该镇实现产业转型升级。

在沈琳看来，校地双方合力织密了“服务链”、拓展了“公益链”、引入了“人才链”、激活了“创新链”、夯实了“协同链”，通过 “五链”赋能，让学生个人发展与市场具体需求“面对面”，企业创新要素与学校科研资源“手握手”，政府服务理念与企业发展思路“肩并肩”，既探索构建起“1+5+N”产教融合区域联合体建设新模式，又提升了产教融合、科教融汇、校企合作的质效。

“下一步，我们将通过内外互引联动，加快构筑形成更大范围、更为紧密的校企合作命运共同体，为国内全区域校企命运共同体提供共享合作平台和战略支撑。”沈琳表示。（实习记者 李诏宇 通讯员 孙嘉隆 陈翼）

(责编：李昉、李依环)