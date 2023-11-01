人民网北京11月1日电 （记者李依环）今年是全球学习型城市网络（GNLC）成立十周年。10月31日，全球学习型城市网络十周年庆典活动暨终身学习节现场会在华东师范大学举行。活动由联合国教科文组织终身学习研究所和华东师范大学共同主办，主题为“回顾与展望：学习型城市的今天和明天”。

据悉，联合国教科文组织终身学习研究所负责协调全球学习型城市网络，旨在促进成员城市间的政策对话和相互学习，支持和推动有关城市的终身学习实践等。

联合国教科文组织终身学习研究所代所长伯雷恩·乔克罗恩在致辞中表示，GNLC的成立初衷在于推动可持续发展。过去十年，网络得到壮大发展，已有来自全球76个国家的292个成员城市加入。他希望GNLC坚守初衷，继续致力于全球城市的繁荣发展，围绕联合国可持续发展目标，做实学习型城市建设，打造学习型地球。

“现代大学要进一步明确高质量服务全民终身学习的重大任务和时代使命，使大学成为学习型社会的专业引领者，成为学习型城市高质量发展的中坚力量。”华东师范大学党委书记梅兵在致辞中表示，华东师范大学以建设引领育人创新的中国特色世界一流大学为目标，积极推动终身教育与终身学习，深度参与学习型社会和学习型城市建设。学校有终身教育、成人教育的研究和实践传统，也有新时代在新起点上服务全民终身学习的现实基础。

会上，GNLC成员城市市长代表、全球学习型城市与终身教育等领域专家共同回顾了各地学习型城市建设的经验与成就。当天还同期开展“反思全球学习型城市的工作和影响” “迈向未来的十年” “启动联合国教科文组织为全球学习型城市成员提供的新支持倡议”三场主题演讲。

据了解，本次活动将持续到11月3日，联合国教科文组织终身学习研究所还将组织多项在线活动，围绕“教育规划与管理的城市经验”“全球公民教育和包容：和平社会建设”“数字化时代的学习包容”等主题进行广泛研讨。

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