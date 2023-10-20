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中国精品图书集中亮相第75届法兰克福书展

2023年10月20日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　第75届法兰克福书展17日晚在德国法兰克福会展中心开幕。近百家中国出版单位的5000多种精品图书集中展览展示，得到各国参展商、海外各界读者的好评。

　　本次参展，中国出版单位重点展示《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷多语种版和“足迹”系列，以书为媒主动宣介习近平新时代中国特色社会主义思想；着力展示中国优秀学术出版精品，推动版权输出，深化国际学术出版合作；展览展示《复兴文库》第一至三编、“中国历代绘画大系”等，提升重大出版工程国际影响；推动《良渚文明丛书》等阐释中华文明特质的图书多语种版权输出。

　　参展期间，中国出版单位与施普林格、圣智学习等知名国际出版集团联合举办版权输出及合作出版签约，德文版、英文版中国图书新书首发、交流研讨、对话座谈等活动。组织中外知名专家、学者、作家、出版家，重点围绕中国式现代化、中华文明特质、全球文明倡议、文明交流互鉴等议题，举行对话交流活动。

　　中国作家活动成为书展一道亮丽的风景线。祝勇、张楚等10位中国作家参展，以“中国故事对话世界”为主题，集中推荐“新时代文学攀登计划·扬帆计划”成果，举办作家见面会、中国作家之夜、“新时代文学：中国作家与世界的故事”等活动，以文学对外讲好中国故事。（记者何丽丽）

(责编：李昉、郝孟佳)

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