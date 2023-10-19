人民网北京10月19日电 (记者郝孟佳)18日，北京景山学校教育改革推进大会在北京市东城区少年宫剧场召开。

北京景山学校是1960年创办的一所专门进行教育改革实验的学校。大会回顾了景山学校63年的教改之路，展示了景山教育的内涵。

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅在发言中充分肯定了景山学校办学六十多年来在学制、课程、学生培养、办学体制上的改革创新成效。他希望景山学校和北京市的中小学，进一步激发改革活力，大胆创新，继续开展改革探索。一是在落实立德树人根本任务上下功夫，大力实施素质教育，健全德智体美劳全面培养机制，培养学生探索性、创新性思维品质；二是在切实落实“双减”改革上下功夫，继续聚焦减负提质增效目标，在提升课堂教学质量、规范作业管理、丰富课后服务等方面持续发力，让学生在校内学足学好；三是在创新人才贯通培养机制上下功夫，积极探索开展考试招生改革，减少中考压力，回归育人本质。

北京市委常委、教育工委书记游钧在发言中指出，要继续发挥党建与教育教学协同并进、一体化长链条育人优势，统筹推进大中小学思想政治教育一体化建设；坚持素质教育优良传统，把德育、智育、体育、美育、劳动教育有机统一在学生成长各阶段，统一在教育教学活动各环节，统筹贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育各方面；为优秀学生成长搭建广阔平台，遵循教育教学规律和人才成长规律，加强实践探索，努力走出一条培养拔尖创新人才的新路。

中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远从景山学校建校历史、积累“景山经验”的教改历程、中国式的教育现代化内涵，以及“三个面向”的指引精神对景山学校乃至全国教育改革和发展的指导意义等方面进行现场指导，并勉励教师要做“经师”，更要做“人师”，要以自己的知识魅力、人格魅力培养学生成为时代新人。

北京景山学校党委副书记、校长邱悦以“坚持立德树人，回答首要问题；探索改革道路，办好景山教育；凝聚景山教育精神，勇攀教育改革高峰；做强景山教育，贡献教育强国”为题作主旨报告。

为进一步支持北京景山学校教育改革实践，北京协和医学院在景山学校挂牌建设“医学专门人才大学中学衔接培养基地”。北京大学在景山学校挂牌建设“化学拔尖创新人才大学中学衔接培养基地”。中国民航飞行员协会在景山学校挂牌建立“青少年航空科技创新教育（示范）基地”。

会上，景山教育科学研究院正式揭牌。据介绍，景山教育科学研究院将整合校内外专家资源和景山教育集团成员校教育科研力量，深入研究景山教育的精神实质和思想内涵，总结、宣传、推广景山学校教改经验，推进景山教育品牌建设。

(责编：李依环、熊旭)