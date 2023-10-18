原标题：北京物资学院：培养期货专业人才 服务教育强国建设

北京物资学院首届期货与证券实验班开班

从1993年在全国率先建立期货本科教育班，到2020年正式创建期货学院……先行先试三十载，北京物资学院始终将高质量发展作为贯穿期货教育事业的生命线，逐渐探索出一条具有特色的期货专业教育之路，助推期货市场高质量发展。

高质量服务教育强国建设

20世纪80年代末，时任北京物资学院院长张声书教授和物资管理工程系主任王之泰教授敏锐捕捉历史机遇，于1993年初组建期货班，开创了期货学历教育先河。

为使学生迅速融入真实的国际和国内期货市场环境，学校于1994年成功引进路透社实时报价系统，并命名为“物通期货交易所”，让学生第一时间接触到真实的市场行情，为高质量期货专业人才培养创造了有利条件。

为适应行业需求，学校在期货本科班成立之初选派优秀中青年骨干教师到期货交易所和期货公司进行挂职实践；聘请国内外期货专家学者、优秀校友以及有实战经验的专业外教为讲座教师和专职教师；实行“2+X”产业导师制，探索形成了“双师双能型”教师培养模式，教师队伍质量日益提升。

面对期货行业对人才要求的不断提高，学院建立金融衍生工具实验室，成立北京物资学院期货研究所，同时积极推动产教融合，于2020年成立高校实体现代产业学院——期货学院，开辟了应用型人才培养新路径。

学校坚持开放合作，与北京市证监局、中国证券业协会及包括15家2A级期货公司在内的众多单位开展全方位合作，面向130余家期货公司开展“上期大学堂”等行业骨干研修班；聚焦科教融合，2023年设立金融科技专业，积极推动现代信息技术与期货专业深度融合；聚焦城教融合，以副中心治理研究院、期货研究所为平台助力北京城市副中心金融产业发展。

目前，期货学院已建成1600平方米的现代期货和衍生品实验室以及3000平方米的实训室，签约多家行业头部企业，为学生提供具备综合研究能力、数据分析能力和高端人才孵化能力的开放性平台。

高标准推动专业人才培养

学校在教学实践中探索建立了期货专业教育实战型、交易型特色人才培养创新模式，以应对行业发展需求。

期货学院开设12门双师型课程、8门纯实战实训课程。双师型课程由校内教师讲授理论部分，产业教师讲授实践案例部分；纯实战实训课程采用师傅带徒弟的定岗实习模式，实现了学生入学即入职、上课即上岗。

2021年，期货学院在高年级本科生中设置期货交易实验班。在组织管理上，实验班根据学生的产业兴趣偏好划分不同产业链研究交易单元组，设置差异培养计划；在教学方式上，采用“双导师”制和一对一教学方式；在教学内容上，校内导师完成通识教育，产业导师完成实践教学任务。

培养模式的创新带来了教学成果的丰收：2013年学校获批国家级大学生校外实践教育基地，2013年和2018年两次获北京市优秀教学成果奖二等奖，2016年获批北京市高等学校实验教学示范中心，2021年金融学获批国家级一流本科专业建设点。学生多次在“港湾杯”“中金所杯”等全国金融交易与知识竞赛中获得奖项。

期货学院创新课程体系建设，与清华大学出版社联合开发新形态系列教材，目前已完成8部新专业教学教材编写工作。其中，《量化投资基础》《套期保值教程》等教材瞄准期货投资研发、操盘交易和套期保值业务岗位需求，满足了差异化岗位教材需要。

学院先后启动国际金融“3+1”“2+2”项目，以及“中加联合培养期货拔尖人才”项目，与美国、加拿大等国高校联合培养国际化人才，建立“产学研”三位一体自主课程培养体系，加大涉外国际人才培养力度。

学院先后建立33家大学生校外实践教育基地，有效开展学生实习实训、科学研究、创新创业，促进学生创新实践能力提高。

30年来，学校累计培养3000余名期货优秀毕业生。他们遍布大江南北，很多已成为期货、证券、商贸界的中坚力量和领军人才。

高水平打造期货教育标杆

作为培养期货人才的重要阵地，北京物资学院坚持构建特色鲜明的期货人才培养体系，努力打造期货教育未来新标杆。

明确总体目标。学校大力推动期货教育创新发展，构建以育人、育才为中心的期货教育发展新格局，建立健全学生、学术、产教融合一体的综合发展体系，不断提升专业影响力、感召力、塑造力。

强化价值引领。学校牢牢把握期货教育的价值导向性，坚持立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任、服务实体经济的新时代期货人才，引领学生在护航金融安全方面施展才华。

促进专业优化。学校打破学科专业壁垒，推动期货专业与计算机、数学等理工专业交叉融合，实现专业转型优化升级。以人工智能、大数据等现代信息技术赋能期货教育，推动期货教育的自我革新。

夯实课程体系。学校持续推动教育教学内容更新，开设好跨学科、跨专业、新兴交叉课程和校企合作双师型实践教学课程，建设好行业企业课程资源库和真实项目案例库，培养学生的跨领域知识融通能力和实践实战能力。

深化产教融合。学校着力推进期货专业链、人才链、科技链、创新链与产业链紧密对接，不断加强与期货行业、国内与国外“双协同”，完善全链条人才培养新机制，构建教研一体、学科交叉、联合攻关、产教融合的发展新格局，走好融合发展之路。

打造质量文化。学校坚持学生中心、坚持产出导向、坚持持续改进，建设期货特色质量文化，建立健全以大数据为基础的期货教育质量常态监测体系，实施期货专业认证，促进期货人才培养能力持续提升。

三十年春华秋实，三十年初心如磐。北京物资学院在“艰苦奋斗，自强不息，敢为人先，追求卓越”理念的引领下，探索了一条期货教育与产业发展同频共振、同向聚合的发展之路。未来，学校将继续主动服务国家战略需求，牢牢把握期货行业发展新机遇、新趋势，推动期货教育高质量发展，为新时代期货行业发展作出新的更大贡献。

（作者：吴惠）

(责编：郝孟佳、熊旭)