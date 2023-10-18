原标题：首经贸领题调研谋良策，金融“硬科技”创新进课堂

新学期，在首都经济贸易大学为金融专硕开设的“金融芯片算法与设计”课上，一套金融“硬科技”上新应用——该校金融科技团队与科创企业合作，基于国产硬件，将金融算法迁移到人工智能芯片上，为师生创新教学教研工作提供智力支撑。主题教育开展以来，首经贸党委组织领题调研，推进有组织科研，以高水平党建推进高质量发展。

走进首经贸金融科技研究中心，130平方米的实验室中，多项金融科技创新应用场景落地，给师生教学带来新体验。一台台高精度计算机中，被植入了“人工智能+金融计量”大模型，利用国产编译器技术加速金融算法与硬件融合，为金融深度计算提速。该校还与门头沟区、华为、北京昇腾智慧算力中心、北京银行等共同打造了基于国产硬件设备的开源金融算法平台，推进金融算法创新研发。

“在这间全新的实验室里，我们邀请一线生产人员为学生讲授国产硬件如何助力金融科技产业发展，教师们也能基于高科技硬件进行创新教学和研发。愈发丰富的教学形式下，学生们的学习积极性提高了，相对复杂的金融理论教学也变得更加轻松生动了。”金融学院副教授余颖丰说，这种人才培养新模式需要组建跨学科师资，并与科创企业深度合作，还要有金融机构的深度参与。多方持续磨合、共同研发，才能协同创新。

这是该校围绕“推动学校事业高质量发展”领题调研的成果之一。主题教育期间，首经贸聚焦重难点问题，开展有设计、分层次的校内外调研152次，涉及学校基层、企业单位、兄弟院校等200余个点位。在科学研究方面，该校开展有组织科研，深入挖掘学校服务和融入首都发展新格局的学科优势，鼓励更多有辨识度、影响力的科研成果产出。通过调查研究，切实推动调研成果转化为指引学校发展的具体方案，转化为解难题、促发展、开新局的具体行动。

首经贸党委书记王文举表示，该校将以学科建设为龙头，适时布局一批现代化、智能化、数字化的交叉学科，打造集群平台和科创实验室。首经贸将继续按照“内强实力、外树形象、加强建设、深化改革、提升质量”的总体思路，开辟新赛道塑造新动能，谱写以高水平学科建设服务新时代首都高质量发展的新篇章。

（实习记者 何蕊）

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