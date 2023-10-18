原标题：清华大学师生围绕主题教育深入开展学生社会实践

清华大学档案馆里保存着一幅《密云水库总布置图》，绘制时间为1958年6月，绘图和描图均为水利系1958届毕业生。随这幅图纸一起馆藏的密云水库相关档案共计164盒429卷，它们见证了清华大学师生“真刀真枪做毕业设计”，亲身参与密云水库设计与建设的难忘历史。时代各有不同,青春一脉相承，清华大学长期坚持实践育人传统，形成了“学生主动探索中国大地”、“真刀真枪做社会实践”的生动图景。

2023年，清华大学参与社会实践的师生总人数再创新高，共1482支支队、15416人次师生走出“象牙塔”，“自觉向群众学习、向实践学习”，强化永久奋斗的价值追求。

寓教于行 拓展大学校园教育的边界

作为学生全面发展的重要一环，社会实践是在校园围栏以外的“社会大课堂”，是“校园+社会”育人模式的核心载体。清华大学新开必修课《思政实践课》共组织440余支支队实地调研，2023年暑期，来自各院系、校机关、后勤等部门的300余名教师深入参与指导学生社会实践，共同打造“行走的思政课”。在清华大学老校长蒋南翔诞辰110周年之际，学生政治辅导员赴江苏宜兴实践支队前往蒋南翔校长故乡宜兴高塍，在专业教师指导下与本科生骨干一道参与美育空间的规划改造，并为当地孩子们准备了剪纸、风筝绘制、扎染、拓印等活动课程和励志课堂，在工艺美术大师的引导下共同观摩了非遗紫砂工艺。

“在团结村我们看到了一片大有作为的广阔天地，坚定走好高质量发展的道路，一定能实现美好生活的向往。”机械系2020级本科生向锦来在实践路上收获颇丰，他随着“思源骨干”因材施教培养计划第十七期学员前往遵义，通过在息烽集中营、遵义会议会址等地集中学习党史，开展乡村振兴主题调研与主题宣讲，体悟践行共产党人的赤诚初心。

投身一线 在各领域争当排头兵和生力军

立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，清华师生勇担历史使命，砥砺前进，积极运用专业知识为国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量，在重点领域“大兴调查研究之风”，“真刀真枪”投身社会实践。

电机系“梦之网”支队聚焦“科技创新”，连续10年在新疆、四川、贵州搭建光伏微电网，点亮无数乡村儿童的求学之路，并通过主题支教活动在孩子们心中播撒新能源技术的种子。工物系“汾韵乡情”支队聚焦“乡村振兴”，将青年智慧注入山西洪洞乡村文化创新事业，隰县小西天的悬壁绝唱被搬上荧幕，广胜寺琉璃摆件、大槐树寻根问祖纪念牌以全新的样貌出现在世人眼前，古老的三晋文化由此焕发新颜。生命学院“青海鸟岛”支队聚焦“绿色发展”，连续17年对青海湖植被、鸟禽、保护动物开展观测，捕捉高原月痕的生命之声，深度参与青海湖野外生态保护和国家公园创建，接力守护万千生命的美好家园。美术学院“工行四海”支队聚焦“社会服务”，用专业知识帮助大连地铁4号线换上新装，为城市添上一抹绚丽的青春色彩。

行胜于言 力行“行动让改变发生”

生逢盛世，定当有为。清华学子秉承“行胜于言”的校风，挥洒青春汗水，用实际行动展现“清”年力量，争做“有理想”“有道德”“有文化”“有纪律”的“四有青年”。清华大学首创“乡村振兴工作站”模式助力乡村振兴，2017年以来在21个省市的32个工作站长期驻点，累计组织近600支支队，吸引全国200余所高校的8000余名师生参与，完成4万平米闲置房屋改造设计，辐射服务30余万村民。2023年暑假，工作站共派出100支支队1600余名师生赴30个省份、100个区县开展主题实践，在乡村振兴中发挥青年作用。

(责编：郝孟佳、熊旭)