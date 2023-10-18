根据北京市教委2023年教育支援合作任务安排，9月25日至28日，北京教育科学研究院组织基教研中心教研员、一线骨干教师等23人赴四川省什邡市开展送教工作。

此次送教活动围绕学生核心素养培养为目标的学校教育教学改革，以“新课标、新教学、新发展”为方向，重点聚焦区域教育整体发展及新课程标准的教育理念和基本要求如何落实到课堂，旨在提升什邡市教师实施新课程教学的能力和水平。

冯洪荣在什邡市外国语小学调研。

北京教科院院长冯洪荣为什邡市中小学书记校长、幼儿园园长、教体局机关股室负责人、学科教研员、全体后备干部作题为《锚定夯实基础教育战略基点，全面推进区域教育高质量发展》的专题讲座。什邡市委教育工委书记、教体局党组书记、局长谢华说：“冯洪荣院长为什邡市带来了一场守正与创新、辩证与统一的专题讲座，有高度、有深度，更有温度。”

送教活动中，京什两地的18名教师共上研究课，基教研中心小学、初中、高中的语数英三科教研员现场点评、分析引领，并围绕新课标理念落实中的关键问题进行专题讲座与反馈交流，为什邡市一线教师进行培训与指导。一名当地小学数学教师在参加活动后说：“北京专家的精彩点评和讲座，让我对数学学科有了更深的理解和认识，用数学的眼光观察万物，用数学的思维思考万物，用数学的语言表达万物，万物皆数学。”

送教活动在什邡市实验小学、国人小学、外国语小学、外国语中学、七一中学、什邡中学同时开展，800余名当地干部、教师参加活动。

期间，冯洪荣还对什邡市10所中小学进行了实地调研，深入了解什邡市学校的整体布局及教育发展现状，送教教研员、教师也走进学校进行参观考察，深刻感受到了什邡教育的进步与发展。

冯洪荣在什邡市北京小学调研。

京什情深，教研同行。15年的携手合作，为什邡市持续提升教育教学质量，促进教师专业成长起到了积极的推动作用。此次送教活动，既有基础教育高质量发展的理论解读，又有基于课标的学科课堂教学、教研策略指导，为进一步深化什邡市课程教学改革、培养学生核心素养提供了可操作的路径及可借鉴的课例，为改革教师教学方式和改变学生学习方式带来启迪和思考。

（文/王永哲、王建平；摄/吴震、刘铂）

来源：北京教科院

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