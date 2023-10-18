黄宝印 赵忠秀

原标题：奋力书写教育强国建设的时代答卷

党的二十大向全党发出号召：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”思想是行动的先导，共识是成事的基础。我们要深刻领悟习近平总书记关于教育的重要论述精神和党中央的战略部署，敏锐捕捉世界高等教育发展大势。当前，全面建成社会主义现代化强国的号角已经吹响，高等教育要乘势而为、大有作为。

深刻把握高校在教育强国建设征程中的使命责任

党的二十大报告指出，“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”社会主义现代化强国建设对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。加快实现高水平科技自立自强、加快建构中国自主的知识体系，比以往任何时候都更显重要。

当前，世界高等教育格局正在发生历史性调整，中国高等教育正处于整体性跃升的重大时期。在全面建成社会主义现代化强国伟大征程上，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的伟大事业中，中国高等教育正处于历史上最好的发展时期，要抓住机遇乘势而为。

习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时指出，建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。习近平总书记强调，“从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变”，“建设教育强国，龙头是高等教育”。在我国高等教育处于重大调整和优化过程这个大格局下，高校必须审视并认清自己所处的方位、明确自己所肩负的使命，充分发挥好“龙头作用”，把握好“重中之重”的战略地位，深化改革、积极创新，全面提升高校治理体系和治理能力现代化水平。

作为中华人民共和国第一所培养对外贸易专门人才的高等学府，对外经济贸易大学伴随着国家建设的伟大步伐应运而生、伴随着改革开放的伟大篇章应时而兴、伴随着新时代的伟大号角应潮而盛。建校72年来，学校秉持“博学、诚信、求索、笃行”校训精神，锚定服务经济建设主战场和国家重大战略需求，涵育了先行先进、开放多元、追求卓越的校园文化，形成了“育人育才、融通中外、内涵发展、创建一流”的办学理念，培养了一批批具有家国情怀、国际视野、专业能力强、综合素养好，在经济社会发展领域努力拼搏的优秀毕业生。

过去五年，校党委团结带领广大师生，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和指示批示精神，坚持以党的政治建设为统领，把党对教育事业的全面领导贯穿办学治校全过程。学校坚持落实立德树人根本任务，积极探索教育教学改革，人才培养质量稳步提升；不断加强学科专业建设，“双一流”建设稳步推进；坚持服务国家和区域战略需求，科研创新、社会服务能力显著提升；深入实施人才强校战略，高层次人才队伍建设取得新进展；深化国际交流与合作，大力服务国家高水平教育对外开放；坚持以师生为中心，不断提升服务保障能力；积极主动对标首都发展战略，助力首都“四个中心”建设。

这些成绩的取得，为学校打下了积厚成势、乘势而上、实现高质量发展的坚实基础，增强了师生开拓前进的勇气和力量，坚定了加快发展的历史自信和行动自觉。立足新时代，站上新起点，学校要在一流大学建设中强特色、扬优势、走在前、做先锋。

凝心聚力、自信自强、追求卓越，奋力开创高质量发展新局面

实现高质量发展，必须形成广泛而深刻的共识，必须以高质量行动推动高质量发展。学校在全校范围内开展了为期半年的高质量发展思想大讨论，提高站位，拓展格局，集思广益，共谋发展。紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学校以筹备召开第十三次党员代表大会为契机，推动各学院各职能部门广泛调查研究，深入交流、深刻思考，党委专题会多次专题讨论，形成了学校高质量发展“三年行动计划”，加快落实学校“十四五”发展规划目标。学校提出：立足一年，奋力干好三年，积极谋划好十年；立足“十四五”，奋力干好三十年，积极谋划好建校百年。

“三年行动计划”是学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的最新成果，是学习贯彻习近平总书记关于建设教育强国重要论述精神的最新行动，是全校干部教师全面推进高质量发展、加快特色一流大学建设的最大共识，主要包括十大行动。

一是育人育才提质行动。人才培养是大学的首要任务，也是对办学质量水平的最好检验。学校要着力提升本科生培养质量，打造卓越研究生教育，提升学生思想政治工作质量。

二是科学研究创新行动。学校要聚焦国家和区域重大战略需求，突出质量和贡献导向，深入推进有组织科研，建强高水平科研团队，建强文科实验室，建强新型高端智库，建强学术期刊。

三是学科建设优化行动。学校要推进学科调整优化，做强优势学科、做优特色学科、加强应用学科、夯实基础学科、深化学科交叉融合，加快布局国家发展急需学科、交叉学科、新兴学科；着力打造一流学科高峰，实现新兴交叉学科突破，推进学院转型重构。

四是强师强教行动。“教师是立教之本、兴教之源，是教育发展的第一资源。”学校要大力弘扬优秀师德师风，加大人才引育力度，提升教师评价精准性。

五是数字化赋能行动。“数字中国”是国家战略，教育数字化是时代趋势。学校要加快创新数字化教育，构建“数字”学科群，升级科研协同服务平台，加快提升校园管理服务能力。

六是做足做强做活“外”字文章行动。“外”字是贸大的鲜明特色、突出优势。学校要着力加强高水平国际合作交流，提升国际竞争力，强化“留学贸大”品牌建设，强化“走出去”统筹谋划。

七是治理能力和治理体系现代化提升行动。无治理，无一流；无精神，不卓越。学校要着力提升服务保障和依法治校能力、干部队伍整体能力，优化机构设置和编制配备。

八是校园文化建设行动。卓越校园文化是“双一流”建设和高质量发展的必然要求。强化以优秀传统文化固本，以红色文化铸魂，以先进时代特色文化励志，以文化人、以文育人，营造健康向上的校园文化生态，打造特色文化校园品牌，丰富贸大精神文化传承活动，推动体育美育高质量发展。

九是师生暖心行动。以师生为中心、为师生服务是学校党委的职责使命。学校要积极营造良好的学习生活环境，解决教职工的急难愁盼问题，提升社会服务工作水平，加强离退休人员服务保障，加强校友服务联络工作。

十是党建争先创优行动。高质量发展必须以高质量的党建为引领，以高质量党建支撑和引领事业高质量发展。学校要着力提升基层党建能力、巡察整改能力、审计能力，全面提升监督能力。

高质量发展是一个系统工程，需要综合施策，协同推进。干部是学校事业发展的中坚力量，是提高治理能力的中枢纽带，是决定学校高质量发展成效的关键所在。学校党委下大力气加强干部队伍建设，顺利完成全校处级干部换届，大力营造风清气正、激发活力动力、体现关心关爱的干事创业浓厚氛围；大力推进“三全育人”“五育并举”，深入实施“时代新人铸魂工程”，构建“大思政”育人体系，深入开展“千村千企千红”大学生实践，将价值塑造、能力培养、知识传授融会贯通于教育教学实践，大力弘扬教育家精神，系统开展新入职教师培训、开展“知行中国”青年教师社会实践，营造尊师重教的育人环境，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

复兴中的民族，前进中的中国，前景可期，大有可为。时代洪流浩荡向前，唯有斗志昂扬、自信自强、永不懈怠，方能勇立时代潮头，再争先机，再创辉煌。新征程上，学校党委将团结带领全体师生员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以学校第十三次党员代表大会确立的发展目标和“三年行动计划”为指南，凝心聚力，自信自强，追求卓越，坚定走好建设中国特色、世界一流大学的贸大新路，奋力书写教育强国建设的时代篇章。

（作者黄宝印系对外经济贸易大学党委书记，赵忠秀系对外经济贸易大学校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)