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拉近大众与科学之间的距离

“智慧科普”带你走进知识乐园

徐令缘
2023年10月16日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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还原真实驾驶舱环境和操作流程，C919仿真机吸引观众排队体验拍照；通过VR方式，观众以第一视角穿梭在空间站核心舱内，感受航天员的工作和生活；戴上VR眼镜，观众可以体验海洋油气核心装备的构成和安装……2023年全国科普日活动中，依托新技术、新手段助力的互动科普展品，让人们在沉浸体验中深度感知前沿科技。

如今，VR、AR、人工智能、网络直播、短视频等新技术和新传播渠道为科普提供助力，人们参观科普展览、获取科学知识的方式更加丰富，趣味性、互动性显著上升。

随时学你想学

大学生小莲前阵子对营养学感兴趣，随手在网上搜索“西红柿”，相关知识让她目不暇接。身穿白大褂的营养学硕士在短视频内悉心讲解“怎么吃西红柿才健康”，原来，西红柿中的维生素C等水溶性营养物质在凉菜中能够得到最好保存，但脂溶性的番茄红素需要与脂肪同时摄入才能达到最好吸收效果，因此用油煸一下会提高番茄红素的利用率……小莲学以致用，放假回家做了与西红柿相关的多样菜品。

中国科普传播内容日渐丰富，科普工作正由线下平面化向线上线下数字化、智能化结合的方向发展。互联网平台上，许多专注做优质内容的网络自媒体，通过回答网友的问题迅速发展起来。科学知识被讲述得生动有趣，科学家也能做“网红”，成为年轻人中的“大明星”。

广东省社科院文化产业研究所副研究员谢开来接受采访时说，互联网技术和信息服务行业共同整合了学术理论、科学信息和用户需求等，为科普事业提供了便捷的渠道和强劲的动力。例如“得到”和“知乎”等APP，还有哔哩哔哩这样的内容平台都出现了大量科普内容。

互动逼真有趣

在科普领域中，虚拟现实（VR）技术正助力提升知识传播质量。人们想象中的模拟科学实验与异地参观历史遗址，在VR技术的推动下成为可能。身临其境是虚拟现实技术的主要能力，科学知识通过这种“体验式”学习的方法，抵达每一颗充满好奇的心。

利用VR技术呈现的科普项目丰富多彩。2023年初，在辽宁科技馆科技冬奥主题展览中，借助VR等技术手段，观众沉浸式体验短道速滑、高山滑雪等比赛项目，了解冰雪运动知识；国务院安全生产委员会办公室、应急管理部在湖北省武汉市举行全国“安全宣传咨询日”主场活动，在互动体验区，观众可以借助VR设备“置身”地震等各类自然灾害和高空坠落等各种安全事故的“现场”，学到安全防护及自救知识；2023年全国科普日活动期间，“中医针灸铜人”、海洋油气核心装备构成与安装展示项目都引入了VR技术；杭州亚运会上，赛事数字智慧服务提供虚拟人方式，实现沉浸、互动式地游城、观赛和竞技等，市民可以在数字孪生舱“分身”、在AI绘画一键生成三维卡通形象、戴上AR眼镜“穿越”到古代杭州。

专家认为，VR带来深度沉浸体验，充满科技感与未来感，不断改变科学知识普及方式，使知识学习更加便利、丰富、有趣。

AI提供个性化体验

据了解，AI技术能有效提高科普工作的精准性与实效性，通过AI技术的超级学习分析能力，每个用户对知识的需求与兴趣都会被精准掌握。AI运用这些数据计算，将适应每位用户的知识进行个性化推送，提升科普的针对性。AI还可以帮助创新科普方式，AI技术搭建的智能问答引擎和知识图谱集成能够增强科普的交互体验，更好满足每位用户的科普需求。

越来越多的企业积极参与社会化科普事业，将科普与科技研发等结合起来，引导公众走近科学。2023年全国科普日现场，科大讯飞携AI科技亮相首钢园。观众可以在“AI星球奇遇记”的故事主线下，通过探险“未来星球”“机器人星球”“嗨酷星球”“爱星球”和“星火认知大模型体验专区”，沉浸式体验人工智能技术的创新应用。

“举办AI研学游、科普大篷车等多种活动，通过人们喜闻乐见的形式播撒热爱人工智能的种子，可以启迪青少年从小学科学、爱科学、用科学，点亮科技梦想，用AI科普的传播助力提升全民科学素质。”科大讯飞人工智能科技传播中心主任包明明说。

(责编：李昉、李依环)

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