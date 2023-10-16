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中外学者聚焦中国三大史诗保护传承

2023年10月16日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　由中国社会科学院民族文学研究所主办的“中国三大史诗创造性转化与创新性发展”国际论坛日前在北京举办，来自中国、匈牙利、俄罗斯、蒙古国、吉尔吉斯斯坦和韩国的50位学者专家与会，共同对中国三大史诗的保护传承展开交流和分享。

　　中国三大史诗是指藏族、蒙古族的《格萨（斯）尔》，柯尔克孜族的《玛纳斯》和蒙古族的《江格尔》。同时，他们也是欧亚大陆多个国家共享的史诗。

　　本次研讨会分为《格萨（斯）尔》《玛纳斯》《江格尔》三个分论坛，议题涵盖三大史诗与人类命运共同体、史诗的跨学科、多媒介转化研究、口头诗学研究、史诗与非物质文化遗产、史诗的史料、档案、版本学研究以及数据库建设等，旨在向国际社会展示中国史诗研究这10年的成就与中国故事，推动三大史诗学术传承保护和研究的国际合作，推动国际三大史诗研究深入发展，系统探讨三大史诗的文本、传播、保护、传承与创新，展现史诗在当代中华文化建设和世界文化交流中的价值和意义。

　　主办方表示，中国三大史诗的创造性转化与创新性发展是一项长期工作，需要充分梳理已有成果，吸引相关各方力量，把这些优秀传统文化发展好、转化好。（闻逸）

(责编：李昉、李依环)

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