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中国上海国际艺术节开幕

2023年10月16日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：中国上海国际艺术节开幕

　　继一场盛大的户外交响音乐会于14日晚在上海展览中心喷水池广场上演后，由上海昆剧团几代艺术家接续传承的全本55出《牡丹亭》集萃版15日在上海文化广场惊艳登场，备受观众期待的第二十二届中国上海国际艺术节大幕徐徐拉开。

　　 本届艺术节由文化和旅游部主办、上海市人民政府承办，于10月15日至11月15日举行，超过400场演展活动将与观众见面，预计惠及观众600万人次。艺术节的各项板块包括舞台演出、展（博）览、艺术天空、艺术教育、扶青计划、分会场和节中节等活动。

　　 记者注意到，今年的中国上海国际艺术节不仅在内容体量、场次规模上实现新的突破，国际化程度和首演占比也创了历史新高。值得一提的是，本届艺术节的开幕序曲由三台风格迥异的演出构成，从克里斯托夫·艾森巴赫与中国上海国际艺术节节日乐团户外交响音乐会，到全本55出《牡丹亭》集萃版，再到即将上演的交响诗篇《丝路颂》，充分彰显本届艺术节艺术性、国际性、人民性、创新性的鲜明特征。

　　 主办方介绍，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10月19日晚，上海交响乐团将与上海博物馆携手，献演交响诗篇《丝路颂》。第二十二届中国上海国际艺术节丝绸之路国际艺术节联盟论坛也将同步启动。（记者颜维琦）

(责编：李昉、李依环)

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