原标题：江苏常州以科教产融合 助推新型碳材料产业发展

记者10月12日获悉，近日在江苏省常州市举行的“2023土木工程纤维增强复合材料发展论坛”上，江苏理工学院等5家高校院所及华润、中简科技、新创碳谷等11家企业与长三角碳纤维及复合材料技术创新中心签订战略联盟协议；长三角碳纤维及复合材料技术创新中心聘任一批专家；一批科创和人才合作项目集中签约。这标志着常州重点建设的长三角碳纤维及复合材料中心，科教产融合发展进入了新阶段。

“这次会议和科教产合作，不仅为相关技术专家与学者提供了一个交流与学习的平台，还进一步推动了碳纤维与树脂基复合材料在建设工程领域的高水平创新应用，为常州碳纤维及复合材料产业链的跨越式发展注入了新活力。”常州市副市长蒋鹏举说。

记者了解到，近年来，常州夯实产业基础、增强创新动能、优化发展环境，碳纤维产业发展势头强劲，碳纤维产业集群效应初步形成。自获批建设国家新型碳材料集群以来，该市新型碳材料产业产值规模达1220亿元，占全国新型碳材料产业产值的比重超过16%。目前，该市构建全新碳纤维产业发展格局，已集聚一批碳纤维龙头企业，形成产业链条完整、规模效应明显、服务功能完善、配套设施齐全的碳纤维及复合材料产业创新高地。

“未来在国家大力推进‘绿色、低碳、可持续发展、海洋强国’等重大战略的背景之下，纤维复材在工程领域必将得到更大规模的推广应用。我们将以此次论坛为契机，从技术、政策、产业等方面梳理和总结问题，推动国产碳纤维复合材料及其工程领域应用创新，促进国产碳纤维及其复合材料产业健康可持续发展。”中国工程院院士岳清瑞表示。

据了解，此次论坛以及第十二届全国建设工程FRP应用技术交流会暨第一届碳纤维复合材料工程应用研讨会等活动，由长三角碳纤维及复合材料技术创新中心、碳纤维及其复合材料产业技术创新战略联盟、江苏省产业技术研究院等单位联合主办，邀请了中国工程院杜善义、王景全、黄卫、周绪红，中国科学院滕锦光等20位院士出席，吸引了400余位国内外知名专家学者参会。（记者郑莉 通讯员杨婕 孙嘉隆）

(责编：李昉、李依环)