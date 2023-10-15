原标题：奔跑的沈阳呼唤人才 奋斗的沈阳成就人才

近日，2023东北亚（沈阳）人才交流大会、2023大学校长论坛成功举办。中共辽宁省委常委、沈阳市委书记王新伟以《聚全球英才 创振兴未来》为题作主旨演讲，与参加活动的嘉宾共同分享沈阳振兴发展的可喜变化，一起畅想携手聚力前行的美好愿景。

2023东北亚（沈阳）人才交流大会、2023大学校长论坛在沈阳成功举办。主办单位供图

王新伟说，新时代的沈阳向上向好、蓄势腾飞。沈阳作为东北地区重要中心城市、先进装备制造业基地和国家历史文化名城，文化底蕴深厚，有7200多年的人类活动史和2300多年的城市建设史，红色文化、工业文化、历史文化、民族文化独具魅力，“六地精神”串联近百年英雄记忆。产业基础扎实，被誉为“共和国装备部”，数百个“新中国工业第一”在这里诞生，国民经济行业的41个工业大类中有37个，206个工业中类中有137个，666个工业小类中有307个。科教资源丰富，拥有45所高等院校、56家科技机构、24名两院院士，各级各类创新平台1479个，科技型企业突破2万家，是全国15个科技创新策源地之一。交通区位优越，地处辽东半岛腹地，是东北亚的地理中心、东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，面向东北亚的重要开放门户。基础设施完备，“星火·链网”超级节点（沈阳）成为东北地区最大的网络通信枢纽节点，成功获批工业互联网国家新型工业化产业示范基地。当前，沈阳正在深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，特别是在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，扛牢维护国家“五大安全”重要使命，锚定建设国家中心城市，聚焦产业发展与转型、城市发展与转型、社会发展与转型，深入实施全面振兴新突破三年行动及“振兴新突破、我要当先锋”专项行动，“进”的势头在延续、“新”的动能在增强、“优”的结构在显现、“强”的动力在集聚、“好”的预期在巩固、“美”的颜值在提升，振兴发展呈现出良好的态势趋势气势。

沈阳浑河之滨。刘成友 摄

王新伟说，新时代的沈阳牢记嘱托、感恩奋进。沈阳牢牢把握东北在维护国家“五大安全”中的重要使命，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，咬定目标不放松，敢闯敢干加实干，着力在七个方面攻坚突破，奋力谱写沈阳全面振兴新篇章。在提升城市发展能级上攻坚突破。围绕打造现代化生态化国际化大都市，落细落实沈阳建设国家中心城市行动纲要及行动计划，强力推动重大工程建设，聚焦产业转型、基础设施、新型城镇化、创新驱动、民生保障、节能环保等领域，谋划推出富有时代感的高质量项目群，积极推进区域性国际消费中心城市建设，高标准推进服务业扩大开放综合试点。在推动产业转型升级上攻坚突破。扎实做好结构调整“三篇大文章”，着力打造20条重点产业链，加快传统制造业数字化、网络化、智能化改造，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，前瞻布局智能网联汽车、服务机器人、人工智能、柔性电子等未来产业，打造“储能之都”，建设“数字沈阳、智造强市”。在推进科技自立自强上攻坚突破。以浑南科技城为重点推动“一城一园三区多组团”科创空间建设，深化科技成果使用权、处置权和收益权改革，高标准抓好重大创新平台建设，健全完善“科技型中小企业—高新技术企业—雏鹰、瞪羚、独角兽企业”梯度培育体系，努力集聚各类人才。在持续深化改革开放上攻坚突破。打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步推进国资国企改革，促进民营经济发展壮大，构建“空路海网”四条通道，提升中德园、自贸区、综保区开放能级，建设东北亚对外开放新前沿。在引领沈阳现代化都市圈建设上攻坚突破。深入推进重大合作事项和重点项目，不断增强中心城市示范带动效应，打造国家新型工业化示范区、东北振兴发展重要增长极。在全面提升城乡品质上攻坚突破。围绕提升功能品质、服务品质、生态品质、文化品质，打造宜居、韧性、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村。在统筹发展和安全上攻坚突破。坚决维护城市安全、社会安定、人民安宁，以高水平安全护航高质量发展。

论坛期间，沈阳与全国高校共建人才工作站启动。主办单位供图

王新伟说，新时代的沈阳敞开怀抱、求贤若渴。沈阳倾力营造良好环境，打造人才向往之城。制定“倾心引才”的政策。动态完善“兴沈英才计划”，安排专项资金落实人才新政，开设“一站式人才服务”窗口，实现普惠性补贴“三直一快”落地落实。搭建“悉心育才”的平台。支持辽宁材料实验室、辽宁辽河实验室、沈阳材料科学国家研究中心等重大科研平台建设，加快建设沈阳产业技术研究院，着力打造一批科技企业孵化器、众创空间、大学科技园。拿出“真心惠才”的举措。支持企业、高校和科研院所自主认定人才，开设职称评审“直通车”，探索推动驻沈高校、科研院所科技成果转化自主决定确权比例，健全完善科技成果评价评估机制，设立“人才编制池”用于引进急需紧缺人才。优化“诚心留才”的服务。组建创业投资基金、天使投资基金等，持续提高人才住房保障能力，推进国际医院、国际学校等配套设施建设。打造“精心用才”的场景。推进35个核心发展板块建设，抓好3个国家级开发区、10个省级开发区建设，推动12个头部企业配套园区和24个特色工业园区满园扩园，提升航空制造、集成电路、新能源及节能环保、生物医药及医疗装备等8个高端制造业产业链竞争力，推进金融、物流、会展、科技服务、文旅等现代服务业做大做强，加快稻米、蔬菜、畜牧、渔业、花卉等农业主导产业发展壮大，为各方人才施展才华提供广阔舞台。

王新伟说，奔跑的沈阳呼唤人才，奋斗的沈阳成就人才。希望以本次活动为契机，进一步加强校地交流合作，推进产学研协同创新，共同开展人才培养。诚挚邀请大家共赴沈阳“城市之约”，与沈阳一道开创更加美好的明天！

(责编：郝孟佳、孙竞)