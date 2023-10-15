“欢迎来到北京中学！我们竟然真的见面了！”

10月12日下午，来自拉萨北京实验中学的160余名同学走进北京中学，参加雏鹰爱心论坛活动，分享“京藏同心 见字如面”书信交流活动收获。从书信往来到在京相见，让活动的策划人、两校互为“笔友”的德庆边宗和李槟子十分激动。

在北京中学同学们的带领和引导下，拉萨北京实验中学的同学们参观了校园环境，观摩、体验了丰富的选修课，在互动交流中加深了解，建立友谊。两校同学代表现场分享了通过书信广交朋友，畅谈学习生活体会，介绍家乡发展变化等的收获和体会。两校高一的学生代表两两并肩而坐，现场结对互认“笔友”。“我对北京的文化很感兴趣，希望以后能在信里更了解北京。”拉萨北京实验中学高一学生旦增卓玛对书信往来充满期待。活动中，来自两校的20多位“雏鹰”代表还参加了创新体验营环节，交流创意作品、碰撞思想，与高校、科研院所专家互动交流。

据了解，今年暑期，北京援藏指挥部、北京青少年科技创新学院、拉萨市教育局在拉萨北京实验中学启动了“2023雏鹰爱心行动-拉萨行”活动，京藏两地学生代表共同发布了“京藏同心 见字如面”雏鹰主题建言，号召两地青少年通过书信广交朋友，架起京藏学生心灵沟通的桥梁。不久前的中秋节，拉萨北京实验中学初一宏志班与初二“见字如面”校本课成员共计86人，与顺义五中的同学们一一结为笔友，寄出了情谊浓浓的第一封书信，互相送上节日的祝福信。

响应建言号召，德庆边宗与李槟子拿起纸笔，开启了书信往来。“我第一次给距离这么远的同学写信，有3000公里，写信的时候就很激动”，德庆边宗说，“这一次特别高兴能带动我的同学们一起参与到书信交往中，大家都交到了自己的北京朋友，虽然我们隔着很远的距离，但是我们的心在一起。”

“‘拿起纸笔·见字如面’”是我们在疫情期间发出的倡议”，李槟子介绍，倡议发出以来，北京的同学们围绕“对话故宫”“对话时代英雄”“对话未来”“对话冬奥”等系列主题，已经手写了数万封书信。“这一次和西藏的同学们一起解锁了新的主题，我的愿望是除了写信，我们可以更多在线下见面，能够手拉手，眼神对眼神，拥抱在一起，交融在一起。”李槟子说。

此次活动引发了两地学生的浓厚兴趣。“你们的衣服真好看，每个人穿的都不太一样，有什么含义吗？”北京中学高一学生申沐希在活动开始前就拉着她的“笔友”拉起了家常。申沐希表示，第一次有了藏族的朋友，希望能多了解西藏的文化和风土人情，“也不知道他们的上学路上会不会看到牦牛，以后有机会一定要去西藏看一看！”拉萨北京实验中学高一学生顿珠明久表示，这次来到北京中学对于学校丰富的兴趣活动印象深刻，希望今后能够通过书信交流更多了解北京中学校园文化，能够跟北京中学的朋友长久保持联络，增进彼此了解。“书信只是一个开始。”拉萨北京实验中学思政办主任尼玛潘多介绍，这次两校学生的见面让学生们的期待变成了现实，接下来要将两校学生间的友谊一直延续下去，并将学生们的交流交往拓展到学习、课程、文化交流等更多方面。

北京援藏指挥部党委委员郭峰介绍，北京援藏指挥部非常重视学生“三交”工作，援藏教育团队今年已组织400余名学生赴北京，西安等地开展铸牢中华民族共同体意识主题交流活动。这次组织160名拉萨学生来京参观爱国主义教育基地，到7所中小学实地交流，今后两地学生还将通过书信持续深度交融，深化友谊，共同进步。

“京藏学生的期待其实也是新的阶段北京教育援藏工作转型升级的着力点”，北京市教委二级巡视员武怀海表示，下一步，北京教育援藏工作将在“组团式”援藏的基础上，从关注教师和学校间的交流交往转向更加关注学生之间的交流、交往和深度交融，将深入开展“京藏同心 见字如面”书信交流活动、线上互动活动、线下互访活动等，“真正让两地学生像石榴籽一样紧紧抱在一起，在孩子们、未来一代身上铸牢中华民族共同体意识。”武怀海说。

来源：北京教育融媒体中心

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