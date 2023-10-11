原标题：解决幼儿园教师编制问题是根本

作为国民教育体系的起始阶段，学前教育承担着为儿童健康成长、后继学习和终身发展奠定坚实基础的任务；作为社会公益事业，它在保障和改善民生、促进家庭幸福、社会和谐等方面发挥着不可小觑的作用。而学前教育功能的实现，离不开学前教育教师的辛勤耕耘。

幼儿园教师和其他教育阶段教师一样，是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人、培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。同时，由于教育对象的年龄特征，幼儿园教师的工作又有一定特殊性。诸多研究成果和大量生活实践证明，幼儿期是人一生中发展最为迅猛、可塑性最强的时期，在这一时期，他们的身体迅速发育、动作逐渐灵活、心智开始萌生、个性特征逐渐显现；同时，幼儿期又是人一生中比较稚嫩、脆弱、易于受伤害的时期，缺乏关爱、安全问题、超越发展可能性的过高期望和要求等等，都可能对幼儿身心造成不良影响。

幼儿身心发展的基本特征决定了幼儿园教师工作的多面性、复杂性、特殊性以及对专业素养的高要求。但在笔者看来，这些特殊性有时并不完全被社会理解。例如，幼儿生理发育的特点导致他们往往缺乏自理和自护能力，日常的饮食饮水、休息睡眠、增减衣物、躲避危险等都需要教师的帮助和提醒。科学安排、照料幼儿生活，培养他们自理自立、安全健康的生活能力，是幼儿园教师的工作内容和任务。也许这些“妈妈们也会做的事”，让部分人认为幼儿园教师工作“专业性不强”。却不知，幼儿园教师既要“爱孩子像妈妈”，又要“爱孩子赛妈妈”，将关爱与照顾行为建立在生理学、心理学、卫生学等科学知识基础之上。“保教结合”恰恰是幼儿园教师专业性的重要表现。

再如，幼儿认知发展的具体形象性特点，使得他们的学习主要不是通过语词、概念和抽象符号进行，而是“直接感知、实际操作和直接体验”。他们不是以课本为学习材料，而是将大自然、大社会视为“活教材”；他们的学习场所往往不是“课堂”，而是日常生活、游戏玩耍等场景。幼儿园教师看起来“只是带孩子玩”，殊不知，如何让孩子玩出高水平，如何在玩中发现他们的已有经验、个性特征和发展需要，如何顺势利导开智启蒙，将社会文化和教育目标自然融入幼儿自发的游戏和各种喜爱的活动中，寓教于乐、因人施教，更是对教师专业知识、专业能力和教育智慧的考验。

“专业”的基本特征在于“不可替代性”，幼儿园教师这一职业完全具备这样的特征。幼儿的成长不仅需要科学指导，更缺不了情感陪伴，因此，无论科学技术如何发展，幼儿园教师都是不可替代的。

从家庭走入幼儿园是儿童迈向社会的第一步，是他们社会化过程中的一大步。这一步走得是否顺利，可能直接关系到他们能否建立最初的对世界的信任感、对自我价值和能力的信心，能否形成应对未来各种挑战的积极态度。幼儿园生活的经历可能会影响儿童一生，而教师的关心、照顾、支持、引导是帮助儿童走好这一步的关键。因此，幼儿教育是一种向下扎根的教育，幼儿园教师肩负着育苗培根、启智润心的重大责任。

当前，随着我国学前教育普及普惠目标的达成，高质量发展、办人民满意的教育成为最根本任务。而专业化、高水平的幼儿园教师队伍无疑是学前教育高质量发展的基本条件和保障。如何吸引优秀人才进入这支队伍并留住他们，显然是重中之重。

遗憾的是，尽管学前教育是国家教育制度的重要组成部分，但却是整个国民教育体系中唯一没有明确建立教师编制保障机制，没有将教师工资福利和社会保险待遇纳入财政保障范围的学段。由于缺乏制度保障，不少地方对幼儿园教师编制采取了“只退不补”“只减不增”的压缩政策。随着公办园和班级数量的迅速增加，教师编制面临短缺甚至严重短缺的问题，不少幼儿园只有两三个在编人员，有的甚至只有园长一人在编。不少公办幼儿园主要依靠非在编教师支撑，大量聘用非在编教师是全国学前教育领域的普遍现象。

编制意味着经费，意味着教师劳动报酬合理合法地从财政经费中获取。缺编则意味着非在编教师的工资待遇只能“另辟蹊径”解决。尽管有些地方政府采用类似“劳务派遣”等聘用方式，但更多是靠幼儿园收费来解决，而公办园收费标准不高，又长期不能调整，导致非在编教师工资待遇差、同工不同酬等问题突出。一些地方的普惠性民办园被要求按照公办园收费，但政府补贴标准很低且往往不能落实到位。这些情况不仅直接影响学前教育专业优秀毕业生的就业选择，也影响在职优秀教师的积极性与稳定性。实事求是地说，幼儿园教师的编制问题，已成为制约我国学前教育高质量发展的最大瓶颈。

如何让幼儿园教师和其他学段教师一样，成为令人羡慕的职业？关键就在于从立法层面建立幼儿园教师基本权益保障机制，强化制度供给，将其纳入编制管理，将工资福利和社会保险待遇纳入财政保障。

目前，我国人口出生率下降和事业单位改革为编制制度调整提供了一个“机会之窗”。各地应抓住机会，多渠道挖潜，统筹调剂中小学富余编制资源，推动核定补充公办园园长、专任教师编制，通过专项补助、动态调整公办园收费标准等方式，提高公办园非在编教师工资待遇。同时，敦促和指导民办园参照公办园标准落实教师工资待遇和社会福利，稳定幼儿园教师队伍。

可以说，只有从根本上解决幼儿园教师的权益问题，才可能吸引、留住更多人才从事学前教育工作。

（作者：冯晓霞，系北京师范大学教育学部教授）

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