原标题：山西“电力爱心教室”守护乡村儿童“睛”彩世界

电力人员为“电力爱心教室”安装智慧护眼灯54盏，并配备灯光智慧控制系统。展望摄

10月12日是今年的世界视力日。在此来临之际，山西省首个国家电网“电力爱心教室”在晋中市榆社县西马中心学校10日正式启动，通过开展“点亮一组明灯、开展一次研学、举办一场捐助、聘任一批使者、上好一堂公开课、实现一个心愿”的“六个一”特色活动，守护乡村儿童的“睛”彩世界。

近年来，我国近视总体发生率呈现明显上升趋势，近视已成为儿童和青少年的重大公共卫生问题。如何保护视力，守护“睛”彩世界，成为当下社会普遍关注的问题。

当日，在国家电网“电力爱心教室”内，学生专注地听着老师讲课，眼离书本一尺，前胸离桌沿一拳，如此自然的用光环境归功于新装的灯光智慧控制系统，孩子有了一个光线更均匀、更柔和的学习环境。

在国家电网“电力爱心教室”内，电力人员为乡村儿童科普电力知识。展望摄

据悉，该“电力爱心教室”由国网晋中供电公司建设，共为榆社县西马乡西马中心学校的6间教室安装智慧护眼灯54盏，并配备灯光智慧控制系统，改善了山区儿童的学习环境。

榆社县教育局副局长杨君表示，17年来，全县4个小学先后受到了供电公司和社会各界的关爱。这些爱心善举不仅帮助贫困孩子完成学业，也转化成为办学的动力，以高质量的教学培养学生、回馈社会。

国网晋中供电公司志愿者开展“暖春育苗”电力爱心助学活动。展望摄

据了解，自2007年起，国网晋中供电公司持续开展“暖春育苗”电力爱心助学活动，每年都会在公司内部发起捐款，组织志愿者对贫困学生进行捐款帮扶，累计帮助4所学校400余名孩子们完成学业，并通过建立电力爱心书屋、开展“童眼看电力”等特色活动，关心关爱乡村儿童。(高雨晴 郝增鹏)

(责编：郝孟佳、李昉)