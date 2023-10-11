原标题：全球97个国家168名中小学生将来华参加“汉语桥”

云南省政府新闻办公室10日在昆明召开新闻发布会。记者从会上获悉，第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第三届“汉语桥”世界小学生中文秀将于10月16日至31日在北京、云南举办。届时，将有来自全球97个国家的168名中小学生来华参赛。

图为新闻发布会现场。中新网记者缪超 摄

教育部中外语言交流合作中心副主任杨军介绍，“汉语桥”世界中学生中文比赛于2008年首次举办，小学生中文秀于2021年首次举办，比赛规模由最初的23个国家来华参赛发展到今年的97个国家，累计共有全球110个国家的3200多名中小学生先后应邀来华或线上参加全球决赛，各国参与预赛活动的中小学生达35万多人。“‘汉语桥’赛事规模不断扩大，影响不断提高，作用不断突显，受到了各国中小学生中文学习者的持续关注，被誉为中文‘奥林匹克’。”

今年“汉语桥”共有4.5万名中小学生参加海外预赛，最终来自全球97个国家的168名中小学生脱颖而出，将来华参加全球决赛，是迄今参赛国家和选手最多的一次。今年“汉语桥”更加突出文化性、交流性、体验性、趣味性，采取了“游学实景+语言文化考核+互动体验”的组合形式。届时，选手们将依次前往北京、大理和昆明，深度了解中国丰富多彩的历史文化、民族文化、地理文化、时代风貌，重点展示中国式现代化、生态文明建设、美丽乡村建设、民族团结进步、共建“一带一路”等方面取得的突出成就，在轻松愉悦的文化参访体验中完成比赛。

据悉，中学生中文比赛采用多轮晋级赛，通过才学、演讲、才艺等竞赛单元，既强化赛事的完整性、客观性，又体现丰富性、参与性、互动性，精准体现中文和中国文化的魅力；小学生中文秀将弱化竞技性，以展示选手中文听说读写能力和对中国歌舞、器乐、杂技、书法、绘画、武术等中国传统技艺的掌握情况为主。最终，中学生和小学生比赛将各自评选出5名洲冠军、1名总冠军及若干单项奖。 (记者 缪超)

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